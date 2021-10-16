ФИФА эвакуировала из Афганистана футболисток женской сборной

Всего организации удалось эвакуировать около ста семей, имеющих отношение к сборной Афганистана.

ФИФА объявила об успешной эвакуации из Афганистана как минимум ста семей, имеющих отношение к женской футбольной сборной. Об этом сообщает пресс-служба мировой организации футбола.

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16 августа к власти в Афганистане пришел Талибан. После этого представители нового руководства страны объявили, что женщинам запретят заниматься спортом.

В первую неделю после занятия Талибаном Кабула началась эвакуация спортсменок – тогда Австралии удалось договориться о передислокации 50 человек. Теперь же ФИФА удалось организовать еще более масштабную эвакуацию спортсменок.

Пресс-служба мировой организации футбола уведомила про получение помощи от правительства Катара, который будет проводить следующий чемпионат мира по футболу в 2022 году. Катар организовал специальные пассажирские рейсы, на которых вывезли семьи спортсменок.

Известно, что ФИФА совместно с властями Катара организовали восемь пассажирских перелетов из Афганистана. Сколько именно людей вылетело из Афганистана, на данный момент неизвестно, но, по информации властей Катара, только на последнем самолете было вывезено 357 человек.

Также в ФИФА отметили, что вопрос эвакуации футболисток и их семей из Афганистана изучался организацией и правительством Катара с самого момента захвата власти Талибаном.

Отметим, что после прихода к власти Талибана Афганистан хотел отказаться от участия на Паралимпийских играх, но все-таки афганские спортсмены выступили на Играх в Токио.

Мужская сборная Афганистана продолжила выступления на международном уровне без каких-либо ограничений.

Ранее Фокус рассказывал, что футболист молодежной сборной Афганистана погиб, пытаясь улететь на шасси самолета.