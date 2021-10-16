ФІФА евакуювала з Афганістану футболісток жіночої збірної

Всього організації вдалося евакуювати близько ста сімей, що мають відношення до збірної Афганістану.

ФІФА оголосила про успішну евакуацію з Афганістану як мінімум ста сімей, що мають відношення до жіночої футбольної збірної. Про це повідомляє прес-служба світової організації футболу.

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16 серпня до влади в Афганістані прийшов Талібан. Після цього представники нового керівництва країни оголосили, що жінкам заборонять займатися спортом.

У перший тиждень після заняття Талібаном Кабула почалася евакуація спортсменок — тоді Австралії вдалося домовитися про передислокацію 50 осіб. Тепер же ФІФА вдалося організувати ще більш масштабну евакуацію спортсменок.

Прес-служба світової організації футболу повідомила про отримання допомоги від уряду Катару, який буде проводити наступний чемпіонат світу з футболу в 2022 році. Катар організував спеціальні пасажирські рейси, на яких вивезли сім'ї спортсменок.

Відомо, що ФІФА спільно з владою Катару організували вісім пасажирських перельотів з Афганістану. Скільки саме людей вилетіло з Афганістану, на даний момент невідомо, але, за інформацією влади Катару, тільки на останньому літаку було вивезено 357 чоловік.

Також в ФІФА відзначили, що питання евакуації футболісток і їх сімей з Афганістану вивчався організацією і урядом Катару з самого моменту захоплення влади Талібаном.

Відзначимо, що після приходу до влади Талібану Афганістан хотів відмовитися від участі на Паралімпійських іграх, але все-таки афганські спортсмени виступили на Іграх в Токіо.

Чоловіча збірна Афганістану продовжила виступи на міжнародному рівні без будь-яких обмежень.

Раніше Фокус розповідав, що футболіст молодіжної збірної Афганістану загинув, намагаючись злетіти на шасі літака.