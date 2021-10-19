"Такие игры оставляют след в карьере": бывший тренер "Шахтера" – о матчах с "Реалом"

Луиш Каштру – единственный в истории "Шахтера" тренер, дважды обыгрывавший мадридский "Реал".

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру дал эксклюзивный комментарий Фокусу накануне противостояния дончан с мадридским "Реалом".

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– Вы единственный тренер в истории "Шахтера", кто обыгрывал Реал, причем дважды. Как это было?

– Помню, что накануне первой игры наш лазарет был переполнен заболевшими коронавирусом. Девять игроков тогда заразились. Но молодежь была настроена по-боевому. Как и более опытные игроки. Та ситуация очень сплотила команду. Первую игру нам предстояло сыграть в Мадриде, вторую – дома. Запомнился мне сумасшедший настрой на игру, желание футболистов показать на поле наши тактические задумки.

- Вы противостояли топ-клубу, хотя у вас было много молодежи. И тем не менее, достигли позитивного результата. Насколько сложно это было?

– Да, но таковы были реалии и задачи того "Шахтера". Мы должны были готовить молодежь для достижения клубом конкретных целей, выводить игроков на новый уровень. Тренеру всегда приятно дать молодым игрокам проявить себя в таком турнире, как Лига Чемпионов, это остается с футболистом на всю жизнь. Тем более – когда удается победить, как нам тогда дважды, в Мадриде и дома. На выезде 3:2, в Украине – более комфортные 2:0, которые в итоге обеспечили нам выход в Лигу Европы.

- Можно ли утверждать, что эти две победы были самыми важными в вашей карьере?

Всегда хочется думать, что самые важные победы у нас еще впереди. Но на самом деле те победы были важны. Как и победа над Аталантой. Как и результат матча в Загребе, когда, уступая по ходу встречи 1:3, мы в итоге смогли сравнять счет. Как и ничья на Этихад против "Ман Сити". Такие игры оставляют след в карьере. Равно как и те победы над "Реалом", конечно. Хотя, считаю, что еще важнее была последовавшая затем ничья в Милане против "Интера", позволившая нам продолжить евросезон. В целом же верю, что самые важные победы в карьере у нас еще впереди, – сказал Каштру для Фокуса.

Где смотреть матч "Шахтер" — "Реал"

Трансляция матча третьего тура группового этапа ЛЧ состоится во вторник, 19 октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00.

Отметим, что матч "Шахтер" — "Реал" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".