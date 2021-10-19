"Такі ігри залишають слід у кар'єрі": колишній тренер "Шахтаря" — про матчі з "Реалом"

Луїш Каштру — єдиний в історії "Шахтаря" тренер, який двічі обігравав мадридський "Реал".

Колишній тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру дав ексклюзивний коментар Фокусу напередодні протистояння донеччан із мадридським "Реалом".

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- Ви єдиний тренер в історії "Шахтаря", хто обігравав "Реал", причому двічі. Як це було?

- Пам'ятаю, що напередодні першої гри наш лазарет був переповнений хворими на коронавірус. Дев'ять гравців тоді заразилися. Але молодь була налаштована по-бойовому. Як і досвідченіші гравці. Та ситуація дуже згуртувала команду. Першу гру ми мали зіграти в Мадриді, другу — вдома. Запам'ятався мені божевільний настрій на гру, бажання футболістів показати на полі наші тактичні задумки.

- Ви протистояли топклубу, хоча у вас було багато молоді. І тим не менше, досягли позитивного результату. Наскільки складно це було?

- Так, але такі були реалії та завдання того "Шахтаря". Ми повинні були готувати молодь для досягнення клубом конкретних цілей, виводити гравців на новий рівень. Тренеру завжди приємно дати молодим гравцям проявити себе в такому турнірі як Ліга Чемпіонів, це залишається з футболістом на все життя. Тим більше, коли вдається перемогти, як нам тоді двічі, в Мадриді та вдома. На виїзді 3:2, в Україні — комфортніші 2:0, які в підсумку забезпечили нам вихід у Лігу Європи.

- Чи можна стверджувати, що ці дві перемоги були найважливішими у вашій кар'єрі?

Завжди хочеться думати, що найважливіші перемоги в нас ще попереду. Але насправді ті перемоги були важливі. Як і перемога над "Аталантою". Як і результат матчу в Загребі, коли, поступаючись по ходу зустрічі 1:3, ми в підсумку змогли зрівняти рахунок. Як і нічия на Етіхад проти "Ман Сіті". Такі ігри залишають слід у кар'єрі. Так само, як і ті перемоги над "Реалом", звичайно. Хоча, вважаю, що ще важливішою була проведена потім нічия в Мілані проти "Інтера", що дозволила нам продовжити євросезон. У цілому ж вірю, що найважливіші перемоги в кар'єрі в нас ще попереду, — сказав Каштру для Фокуса.

Де дивитися матч "Шахтар" — "Реал"

Трансляція матчу третього туру групового етапу ЛЧ відбудеться у вівторок, 19 жовтня, на відеосервісі MEGOGO. Початок гри о 22:00.

Відзначимо, що матч "Шахтар" — "Реал" також можна буде побачити на платформі "Воля TV".