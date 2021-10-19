Мастер-класс от "папы Карло": "Реал" разгромил "Шахтер" в Киеве (видео)

Команда Карло Анчелотти забила пять безответных мячей в ворота вице-чемпиона Украины

В Киеве завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и мадридским "Реалом". Гости одержали убедительную поеду со счетом 4:0.

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Команда Карло Анчелотти с первых минут взяла инициативу на себя и принялась создавать опасные моменты у ворот "Шахтера". Но "горняков" спасал Трубин, а в других случаях мяч пролетал мимо цели. Тем не менее, "Реал" довел дело до забитого мяча: Лукас Васкес выполнял передачу с фланга в направлении Бензема. К несчастью для "Шахтера", мяч встретил на своем пути ногу Сергея Кривцова. Фатальный рикошет — и мяч перелетает через Трубина, приземляясь за линией ворот. Шла 37-я минута игры.

После перерыва "Реал" взвинтил темп в атаке и довел дело до разгрома. Сначала ветераны — Карим Бензема и Лука Модрич организовали атаку, которую ударом с близкой дистанции увенчал Винисиус Жуниор.

Бразилец был ключевой фигурой и спустя пять минут: на этот раз он показал прекрасную технику, обыграв всех соперников на входе в штрафную площадь. Винисиусу оставалось только справиться с Трубиным, что 21-летний форвард выполнил без проблем — 3:0.

На 65-й минуте Винисиус снова вошел в штрафную площадь с фланга и отдал низом на Родриго, который в касание отправил мяч в ворота — 4:0.

"Шахтер" свой самый явный голевой момент создал спустя три минуты: Фернандо сумел проткнуть мяч в борьбе с защитником, но Куртуа молниеносно отреагировал, отбив его одной рукой. На добивании первым был Марлос, но и с его ударом бельгийский голкипер справился.

До конца матча "Реал" мог забивать еще, и уже в компенсированное время Карим Бензема воспользовался провалом в центре обороны "Шахтера" после верховой передачи и спокойно отправил мяч в ворота — 5:0.

В параллельном матче "Шериф" проиграл "Интеру" со счетом 1:3. Таким образом, "Шериф" и "Реал" набрали по шесть очков и возглавляют группу D. У "Интера" 4 очка и третье место, а "Шахтер" занимает последнее место, имея в активе один балл.

Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

"Шахтер" — "Реал" — 0:5 (0:1)

Голы: 0:1, Кривцов, автогол, 37; 0:2, Винисиус Жуниор, 51; 0:3, Винисиус Жуниор, 57; 0:4, Родриго, 65; 0:5, Бензема, 90+1.

"Шахтер": Трубин — Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 74) — Алан Патрик (Степаненко, 79), Майкон — Тете (Марлос, 46), Педриньо, Соломон (Маркос Антонио, 46) — Фернандо (Мудрик, 74).

"Реал": Куртуа — Лукас Васкес, Милитао (Вальехо, 87), Алаба, Ферлан Менди — Кроос (Камавинга, 78), Модрич (Вальверде, 78), Каземиро — Родриго (Асенсио, 78), Бензема, Винисиус.