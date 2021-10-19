Майстер-клас від "тата Карло": "Реал" розгромив "Шахтар" у Києві (відео)

Команда Карло Анчелотті забила п'ять м'ячів у ворота віцечемпіона України

У Києві завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і мадридським "Реалом". Гості здобули переконливу перемогу з рахунком 5:0.

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Команда Карло Анчелотті з перших хвилин взяла ініціативу на себе й почала створювати небезпечні моменти біля воріт "Шахтаря". Але "гірників" рятував Трубін, а в інших випадках м'яч пролітав мимо цілі. Проте "Реал" довів справу до забитого м'яча: Лукас Васкес виконував передачу з флангу в напрямку Бенземи. На жаль для "Шахтаря", м'яч зустрів на своєму шляху ногу Сергія Кривцова. Фатальний рикошет — і м'яч перелітає через Трубіна, приземляючись за лінією воріт. Йшла 37-а хвилина гри.

Після перерви "Реал" накрутив темп в атаці та довів справу до розгрому. Спочатку ветерани — Карім Бензема та Лука Модрич організували атаку, яку ударом із близької дистанції увінчав Вінісіус Жуніор.

Бразилець був ключовою фігурою і через п'ять хвилин: на цей раз він показав прекрасну техніку, обігравши всіх суперників на вході в штрафний майданчик. Вінісіусу залишалося тільки впоратися з Трубіним, що 21-річний форвард виконав без проблем — 3:0.

На 65-ій хвилині Вінісіус знову увійшов до штрафного майданчика з флангу та віддав низом на Родріго, який у дотик відправив м'яч у ворота — 4:0.

"Шахтар" свій найбільш явний гольовий момент створив через три хвилини: Фернандо зумів проткнути м'яч у боротьбі із захисником, але Куртуа блискавично відреагував, відбивши його однією рукою. На добиванні першим був Марлос, але й із його ударом бельгійський голкіпер впорався.

До кінця матчу "Реал" міг забивати ще, і вже в компенсований час Карім Бензема скористався провалом у центрі оборони "Шахтаря" після верхової передачі та спокійно відправив м'яч у ворота — 5:0.

У паралельному матчі "Шериф" програв "Інтеру" з рахунком 1:3. Таким чином, "Шериф" і "Реал" набрали по шість очок і очолюють групу D. В "Інтера" 4 очки й третє місце, а "Шахтар" посідає останнє місце, маючи в активі один бал.

Ліга чемпіонів. Груповий етап. 3-ій тур

"Шахтар" — "Реал" — 0:5 (0:1)

Голи: 0:1, Кривцов, автогол, 37; 0:2, Вінісіус Жуніор, 51; 0:3, Вінісіус Жуніор, 57; 0:4, Родріго, 65; 0:5, Бензема, 90 + 1.

"Шахтар": Трубін — Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Корнієнко, 74) — Алан Патрік (Степаненко, 79), Майкон — Тете (Марлос, 46), Педріні, Соломон (Маркос Антоніо, 46) — Фернандо (Мудрик, 74).

"Реал": Куртуа — Лукас Васкес, Мілітао (Вальєхо, 87), Алаба, Ферлан Менді — Кроос (Камавінга, 78), Модрич (Вальверде, 78), Каземіро — Родріго (Асенсіо, 78), Бензема, Вінісіус.