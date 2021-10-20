"Ошибка в правилах": тренер "Шахтера" Де Дзерби нашел неожиданное объяснение разгрому от "Реала"

Роберто Де Дзерби, возглавляющий "Шахтер", сослался на несправедливость первого гола, который пропустила его команда. По его мнению, мяч нельзя было засчитывать из-за офсайда.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби отметил, что его команда старалась показать свой футбол, но все изменил первый пропущенный мяч. Об этом пишет сайт донецкого клуба.

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Итальянский специалист считает, что когда "Реал" забивал свой первый гол, нападающий мадридцев Бензема находился "в чистом офсайде" после передачи хавбека Лукаса Васкеса с фланга. Де Дзерби назвал это ошибкой, существующей в правилах, — по его мнению, засчитывать подобные голы нельзя.

Он отметил, что Карим Бензема оказывал давление на защитника "Шахтера" и вынудил срезать мяч в собственные ворота.

Де Дзерби сравнил этот эпизод с похожим голом, который засчитали в недавнем финале Лиги Наций. По мнению итальянца, французский форвард Килиан Мбаппе забил решающий мяч из положения вне игры. Гол не отметили, потому что защитник сборной Испании, пытавшийся прервать передачу, коснулся мяча и был вынужден играть именно так.

Итальянец также отметил, что его команда неплохо действовала в первом тайме. Однако со статистикой спорить сложно: еще до первого пропущенного мяча количество ударов по воротам было 10 против одного не в пользу донецкого клуба.

В целом, вторник получился результативным: ряд матчей завершился с несколькими разгромами. Во всех играх, кроме одной, команды забивали в среднем по 4-5 мячей, и крупное поражение "Шахтера" в Мадриде выглядит как часть общей тенденции.

Так, "Брюгге" проиграл "Ман Сити" 1:5, дортмундская "Боруссия" уступила на выезде Аяксу 4:0, а "Ливерпуль" в выездной встрече был сильнее мадридского "Атлетико", 2:3.

На общем фоне выделяется лишь матч "Порту" — "Милан", в котором португальская команда минимально обыграла итальянцев.

Напомним, что в прошлом году на групповом этапе турнира "Шахтер" выиграл у "Реала" в гостях со счетом 3-2, забив в первом тайме 3 безответных мяча.

"Одно дело – 0:2, другое 0:5", — ранее Фокус сообщал о том, какой итог подвел Де Дзерби матчу в Мадриде.

Итальянский тренер высказал свои соображения относительно разгрома, который "Шахтер" потерпел от "Реала": он был просто взбешен тем, как играли его подопечные на поле Сантьяго Бернабеу.