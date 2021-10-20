"Помилка в правилах": тренер "Шахтаря" Де Дзербі знайшов несподіване пояснення розгрому від "Реала"

Роберто Де Дзербі, який очолює "Шахтар", послався на несправедливість першого гола, який пропустила його команда. На його думку, м'яч не можна було зараховувати через офсайд.

На післяматчевій пресконференції головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі зазначив, що його команда намагалася показати свій футбол, але все змінив перший пропущений м'яч. Про це пише сайт донецького клубу.

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Італійський фахівець вважає, що коли "Реал" забивав свій перший гол, нападник мадридців Бензема перебував "у чистому офсайді" після передачі хавбека Лукаса Васкеса з флангу. Де Дзербі назвав це помилкою, яка існує в правилах, — на його думку, зараховувати подібні голи не можна.

Він зазначив, що Карім Бензема тиснув на захисника "Шахтаря" і змусив зрізати м'яч у власні ворота.

Де Дзербі порівняв цей епізод зі схожим голом, який зарахували в нещодавньому фіналі Ліги Націй. На думку італійця, французький форвард Кіліан Мбаппе забив вирішальний м'яч із положення поза грою. Гол не зарахували, тому що захисник збірної Іспанії, який намагався перервати передачу, торкнувся м'яча і був змушений грати саме так.

Італієць також зазначив, що його команда непогано діяла в першому таймі. Однак зі статистикою сперечатися складно: ще до першого пропущеного м'яча кількість ударів по воротах було 10 проти одного не на користь донецького клубу.

У цілому, вівторок вийшов результативним: низка матчів завершилася з декількома розгромами. У всіх іграх, крім однієї, команди забивали здебільшого по 4-5 м'ячів, і поразка "Шахтаря" в Мадриді виглядає як частина загальної тенденції.

Так, "Брюгге" програв "Ман Сіті" 1:5, дортмундська "Боруссія" поступилася на виїзді Аяксу 4:0, а "Ліверпуль" у виїзній зустрічі був сильніший, ніж мадридський "Атлетіко", 2:3.

На загальному тлі виділяється лише матч "Порту" — "Мілан", в якому португальська команда мінімально обіграла італійців.

Нагадаємо, що в минулому році на груповому етапі турніру "Шахтар" переміг "Реал" у гостях із рахунком 3:2, забивши в першому таймі 3 м'ячі.

"Одна справа — 0:2, інша 0:5", — раніше Фокус повідомляв про те, який результат підвів Де Дзербі матчу в Мадриді.

Італійський тренер висловив свої міркування щодо розгрому, який "Шахтар" зазнав від "Реала": він був просто розлючений тим, як грали його підопічні на полі Сантьяго Бернабеу.