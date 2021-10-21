"Арсенал" совершил трансфер 4-летнего футболиста, когда тот был еще в яслях

Зайн Али Салман обратил на себя внимание представителей "Арсенала" уже в возрасте 4 лет.

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" совершил необычный трансфер: впервые в академию клуба пригласили 4-летнего ребенка. Скауты "Канониров" были впечатлены навыками юного футболиста, который с легкостью обыгрывал детей вдвое старше себя. Об этом сообщает BBC.

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В "Арсенал" юный житель Великобритании попал благодаря своему тренеру Остину Шофилду. "Мы определили его в его возрастную группу 4,5,6-летних, а он оказался на голову выше всех, — объясняет Остин Шофилд, тренер футбольной академии First Touch. — Он действовал намного быстрее других и активнее боролся за мяч. То, как он бьет по мячу, делает передачи — в этом он был лучшим".

В дальнейшем, по словам Шофилда, они вместе с отцом Зайяна решили, что ему нужен новый вызов и перевели его в более старшую группу.

А дальше на юного футболиста обратил внимание скаут "Арсенала". "Этот парень делает то, чего не ждешь от ребенка его возраста. Он наносит удар достаточно четко", — говорит Стивен Динс, скаут "Арсенала".

Из-за возраста поначалу возникли сомнения, стоит ли принимать Зайяна в футбольную академию "Арсенала", но в конечном итоге скаут настоял на своем. "Я просто не мог оставить его в детском саду. Мы взяли его на несколько тренировок, и убедились, что у него действительно отличные задатки, и что это не была случайность", — объясняет Динс.

Отец Зайяна говорит, что никогда не сомневался в том, что его сын особенный. "Я это понял сразу же после его рождения. Медсестра положила его на живот, а он поднял голову и начал оглядываться по сторонам. Физическая сила была заметна с самого раннего возраста".

На вопрос о том, как ему удается играть с восьмилетними ребятами, которые выше и сильнее его, Зайян говорит, что "для него это несколько сложновато".

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