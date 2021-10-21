"Мое сердце разбито": Макгрегор сообщил о смерти своего пса (фото)

Известный ирландский боец переживает тяжелую утрату.

Звездный боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор поделился со своими болельщиками грустной новостью.

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Макгрегор сообщил о смерти своего пса Хьюго.

О большой утрате экс-чемпион UFC сообщил в Instagram.

"Мое сердце разбито из-за того, что приходится вам сообщить грустную новость, что мой пес Хьюго скончался. Он был со мной всю дорогу, мой ближайший товарищ. Начиная от сна на кровати без матраса до всего, что было после.

Спасибо за все моменты радости, которые ты пережил вместе со мной, чтобы сделать жизнь нашей семьи правильной. Вся любовь и объятия, которых нам будет всегда не хватать, тебе, наш Хьюго! Я опустошен.

Покойся с миром, лучший мальчик Хьюго МакГрегор", — написал Конор в комментарии к фото с уже бывшим питомцем.

Макгрегор любил брать своего пса на утренние 10-километровые пробежки и заниматься с ним спортом. После прощания в социальных сетях Конор Макгрегор не удержался и опубликовал еще один пост, посвященный своему питомцу.

На нем пес сидит на белом диване, а на фоне играет песня Эда Ширана Runaway.

"В конце концов, мой мальчик, мы добрались до цели", — подписал видео Конор.

В комментариях к его посту друзья и коллеги Конора поделились соболезнованиями.

Ирландский футбольный тренер Робби Кин прокомментировал: "Я знаю, как ты себя чувствуешь, дружище", а боец ММА Диллон Дэнис написал: "Мне очень жаль, брат, его будет не хватать".

Недавно Фокус рассказывал, что Конор Макгрегор угодил в скандал, разбив нос известному итальянскому диджею во время своих каникул в Риме.