"Моє серце розбите": Макгрегор повідомив про смерть свого пса (фото)

Відомий ірландський боєць переживає важку втрату.

Зірковий боєць змішаних єдиноборств ірландець Конор Макгрегор поділився зі своїми вболівальниками сумною новиною.

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Макгрегор повідомив про смерть свого собаки Хьюго.

Про велику втрату ексчемпіон UFC повідомив в Instagram.

"Моє серце розбите через те, що доводиться вам повідомити сумну новину, що мій пес Хьюго помер. Він був зі мною всю дорогу, мій найближчий товариш. Починаючи від сну на ліжку без матраца до всього, що було після.

Дякую за всі моменти радості, які ти пережив разом зі мною, щоб зробити життя нашої родини правильним. Вся любов і обійми, яких нам буде завжди бракуватиме, тобі, наш Хьюго! Я спустошений.

Спочивай з миром, кращий хлопчик Хьюго МакГрегор", — написав Конор у коментарі до фото з уже колишнім вихованцем.

Макгрегор любив брати свого собаку на ранкові 10-кілометрові пробіжки і займатися з ним спортом. Після прощання в соціальних мережах Конор Макгрегор не втримався та опублікував ще один допис, присвячений своєму вихованцеві.

На ньому пес сидить на білому дивані, а на фоні грає пісня Еда Ширана Runaway.

"Врешті-решт, мій хлопчик, ми дісталися до мети", — підписав відео Конор.

У коментарях до його допису друзі та колеги Конора поділилися співчуттями.

Ірландський футбольний тренер Роббі Кін прокоментував: "Я знаю, як ти почувається, друже", а боєць ММА Діллон Даніс написав: "Мені дуже шкода, брат, його не вистачатиме".

Нещодавно Фокус розповідав, що Конор Макгрегор потрапив у скандал, розбивши ніс відомому італійському діджею під час своїх канікул у Римі.