В первом же раунде: Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона (видео)

Несмотря на 13-киллограмовую разницу в весе в сторону Джонсона, российский боец завершил бой досрочно.

Российский тяжеловес Федор Емельяненко победил своего соперника в первом раунде, отправив Тимоти Джонсона в первом раунде. Об этом сообщает Bellator Europe.

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23 октября в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" состоялся турнир Bellator 269. Главным событием стало возвращение в ринг Емельяненко. "Последний император" нокаутировал своего соперника в первом же раунде. При этом Тимоти Джонсон — это второй номер в рейтинге тяжеловесов.

Бой завершился на 1 минуте 46 секунде. Российский спортсмен нокаутировал одним ударом несмотря на преимущество в весе у Джонсона на 13 кг.

Отметим, что о завершении карьеры Федор Емельяненко заявил в 2012 году. Последний бой в карьере он провел против Педра Риззу, победив в нем нокауте.

Напомним, американского боксера Уайлдера доставили в больницу после поражения нокаутом Тайсона Фьюри. В 2019 году Федора Емельяненко нокаутировали за 35 секунде первого раунда.