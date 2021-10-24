У першому ж раунді: Федір Ємельяненко нокаутував Тімоті Джонсона (відео)

Попри 13-кілограмову різницю у вазі на користь Джонсона, російський боєць завершив бій достроково.

Російський важковаговик Федір Ємельяненко переміг свого суперника в першому раунді, відправивши Тімоті Джонсона в першому раунді. Про це повідомляє Bellator Europe.

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23 жовтня в Москві на стадіоні "ВТБ-Арена" відбувся турнір Bellator 269. Головною подією стало повернення в ринг Ємельяненко. "Останній імператор" нокаутував свого суперника в першому ж раунді. При цьому Тімоті Джонсон — це другий номер в рейтингу важкоатлетів.

Бій завершився на 1 хвилині 46 секунді. Російський спортсмен нокаутував одним ударом попри перевагу у вазі у Джонсона на 13 кг.

Відзначимо, що про завершення кар'єри Федір Ємельяненко заявив у 2012 році. Останній бій в кар'єрі він провів проти Педра Різзі, перемігши в ньому нокауті.

Нагадаємо, американського боксера Уайлдера доставили в лікарню після поразки нокаутом Тайсона Ф'юрі. У 2019 Федора Ємельяненко нокаутували за 35 секунді першого раунду.