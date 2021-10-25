В Лас-Вегасе появилась статуя Майка Тайсона

Поклонникам не понравилась бронзовая копия боксера. Один из пользователей высказался о том, что она, скорее, напоминает Майкла Джордана, чем Майка Тайсона.

Майку Тайсону установили статую в Лас-Вегасе, высотой 3 м, об этом боксер написал на своей странице в Instagram.

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Судя по всему, самому Майку статуя понравилась, он оценил ее качество и сделал фото рядом со своим бронзовым аналогом. "Наконец-то бессмертен", — отметил выдающийся боксер в своем посте.

Вместе с тем, поклонники Тайсона не были в восторге от работы скульптора.

Многие высказались о том, что у нее с боксером мало внешнего сходства. Кто-то даже посчитал, что за такую работу скульптора нужно уволить, некоторые даже же высказались, что статуя, скорее, напоминает Майкла Джордана, нежели Тайсона.

Кто-то из пользователей назвали это пранком, похожим на случай со статуей Криштиану Роналду.

Тайсон был чемпион мира по версиям WBC с 1986 по 1990 гг., и в 1996 году; WBA и IBF — в период 1987—1990 гг. и в 1996-м. За время карьеры "Железный Майк" нокаутировал 11 бойцов в боях за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

В последний раз он выходил на ринг в прошлом году, когда выставочный бой с бывшим чемпионом в четырех весовых категориях Роем Джонсом завершился мирным исходом.

Ранее Фокус писал о том, что известный боксер Майк Тайсон признался, что впервые проиграл на профессиональном ринге из-за измен своей жене. Легендарный боец потерял вес после легкомысленных развлечений. Об интересных подробностях начала своей спортивной карьеры он поведал в автобиографической книге "Железный Майк".