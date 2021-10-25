У Лас-Вегасі з'явилася статуя Майка Тайсона

Шанувальникам не сподобалася бронзова копія боксера. Один із користувачів висловився про те, що вона, скоріше, нагадує Майкла Джордана, ніж Майка Тайсона.

Майку Тайсону встановили статую в Лас-Вегасі, висотою 3 м, про це боксер написав на своїй сторінці в Instagram.

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Судячи з усього, самому Майку статуя сподобалася, він оцінив її якість і зробив фото поруч зі своїм бронзовим аналогом. "Нарешті безсмертний", — зазначив видатний боксер у своєму пості.

Разом із тим, шанувальники Тайсона не були в захваті від роботи скульптора.

Багато хто висловився про те, що в неї з боксером мало зовнішньої схожості. Хтось навіть вважає, що за таку роботу скульптора потрібно звільнити, деякі навіть сказали, що статуя скоріше нагадує Майкла Джордана, ніж Тайсона.

Хтось із користувачів назвав це пранком, схожим на випадок зі статуєю Кріштіану Роналду.

Тайсон був чемпіон світу за версіями WBC з 1986 по 1990 рр., і в 1996 році; WBA і IBF — у період 1987-1990 рр. і в 1996-му. За час кар'єри "Залізний Майк" нокаутував 11 бійців у боях за титул чемпіона світу у важкій вазі.

Востаннє він виходив на ринг минулого року, коли виставковий бій із колишнім чемпіоном у чотирьох вагових категоріях Роєм Джонсом завершився мирним результатом.

Раніше Фокус писав про те, що відомий боксер Майк Тайсон зізнався, що вперше програв на професійному рингу через зраду своій дружині. Легендарний боєць утратив вагу після легковажних розваг. Про цікаві подробиці початку своєї спортивної кар'єри він повідав в автобіографічній книзі "Залізний Майк".