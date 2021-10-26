"Ахметов заплатил нам 500 тысяч долларов": Федецкий рассказал о премии за победу над "Динамо"

Экс-защитник "Шахтера" и "Карпат" заявил, что президент донецкого клуба стимулировал футболистов других команд, чтобы они отбирали очки у "Динамо"

Бывший защитник "Шахтера", "Днепра" и "Карпат" Артем Федецкий рассказал историю о том, как львовский клуб получил солидные премиальные от третьей стороны за то, что отобрал очки у киевского "Динамо". Об этом игрок упомянул в интервью YouTube-каналу "Пряма червона".

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"Крупнейшие премиальные в карьере — это были 500 тысяч долларов. Мы играли тогда в Запорожье. Мы с Тлумаком сидели в комнате, за два часа до матча, готовимся играть. Смотрю — звонок из приемной Рината Ахметова. Я сразу на ходу начал одеваться. Девочка говорит: "Артем, здравствуйте. С вами хочет переговорить Ринат Леонидович. Вы не заняты?". Мы начали разговаривать, он спросил, как дела, вообще, в плане футбола он очень хороший человек. И вот он говорит: "Вы в следующем туре играете с "Динамо". Нам нужно, чтобы "Карпаты" выиграли. Все знают, что во Львове всем играть тяжело. И мы готовы посодействовать", — рассказал Федецкий.

По его словам, обещанные деньги пришли максимально быстро. Согласно предложению от президента "Шахтера", игроки "Карпат" получили бы 500 тысяч за победу или 300 тысяч за ничью.

"После матча мы вернулись во Львов, нам позвонили и сказали, что деньги уже тут. Я сказал Кононову (в тот период — главный тренер "Карпат" — прим.Фокус) и он дал добро, чтобы мы поехали и забрали свое. Мы взяли эти деньги и повезли партнерам по команде. Дыминскому (президент "Карпат") мы не звонили, иначе никто бы ничего не получил. Клубные премиальные у нас были 2000$ дома и 2500$ на выезде", — сказал Федецкий.

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Напомним, что "Карпат" из-за ситуации с многочисленными долгами перед футболистами, столкнулись с финансовыми и дисциплинарными проблемами. Клуб потерял место в Премьер-лиге и опустился во Вторую лигу.

После "Карпат" Артем Федецкий выступал за "Днепр", с которым в 2015 году дошел до финала Лиги Европы и немецкий "Дармштадт". В 2017 году Федецкий вернулся в "Карпаты" и провел во львовском клубе еще два сезона, после чего завершил карьеру. После этого он баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу от партии "Слуга Народа".

Ранее Фокус составил рейтинг "100 самых богатых людей Украины". Ринат Ахметов в нем занял первое место, а Петр Дыминский не попал в сотню. В 2019 году в этом же рейтинге он занимал 85-е место.