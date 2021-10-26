"Ахметов заплатив нам 500 тисяч доларів": Федецький розповів про премію за перемогу над "Динамо"

Ексзахисник "Шахтаря" та "Карпат" заявив, що президент донецького клубу стимулював футболістів інших команд, щоб вони забирали очки в "Динамо".

Колишній захисник "Шахтаря", "Дніпра" та "Карпат" Артем Федецький розповів історію про те, як львівський клуб отримав солідні преміальні від третьої сторони за те, що забрав очки в київського "Динамо". Про це гравець згадав в інтерв'ю YouTube каналу "Пряма червона".

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"Найбільші преміальні в кар'єрі — це були 500 тисяч доларів. Ми грали тоді в Запоріжжі. Ми з Тлумаком сиділи в кімнаті, за дві години до матчу, готуємося грати. Дивлюся — дзвінок із приймальні Ріната Ахметова. Я одразу на ходу почав одягатися. Дівчинка каже: "Артем, привіт. З вами хоче переговорити Рінат Леонідович. Ви не зайняті?". Ми почали розмовляти, він запитав, як справи взагалі в плані футболу він дуже хороша людина. Й ось він каже: "Ви в наступному турі граєте з "Динамо". Нам потрібно, аби "Карпати" виграли. Усі знають, що у Львові всім грати важко. І ми готові допомогти", — розповів Федецький.

За його словами, обіцяні гроші надійшли максимально швидко. Згідно з пропозицією від президента "Шахтаря", гравці "Карпат" здобули б 500 тисяч за перемогу або 300 тисяч за нічию.

"Після матчу ми повернулися до Львова, нам зателефонували і сказали, що гроші вже тут. Я сказав Кононову (у той період — головний тренер "Карпат" — прим. Фокус) і він дав добро, щоб ми поїхали і забрали своє. Ми взяли. Ці гроші й повезли партнерам по команді. Димінському (президент "Карпат") ми не дзвонили, інакше ніхто б нічого не отримав. Клубні преміальні у нас були $2 000 вдома та $2 500 на виїзді", — сказав Федецький.

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Нагадаємо, що "Карпати" через ситуацію з численними боргами перед футболістами зіткнулися з фінансовими та дисциплінарними проблемами. Клуб втратив місце у Прем'єр-лізі та опустився до Другої ліги.

Після "Карпат" Артем Федецький виступав за "Дніпро", з яким у 2015 році дійшов до фіналу Ліги Європи та німецький "Дармштадт". У 2017 році Федецький повернувся до "Карпат" і провів у львівському клубі ще два сезони, після чого завершив кар'єру. Після цього він балотувався до Верховної Ради мажоритарним округом від партії "Слуга Народу".

Раніше Фокус склав рейтинг "100 найбагатших людей України". Рінат Ахметов у ньому посів перше місце, а Петро Димінський не потрапив у сотню. У 2019 році в цьому ж рейтингу він посідав 85 місце.