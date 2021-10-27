Большой куш: Дэвид Бекхэм получил 150 млн фунтов, став лицом ЧМ-2022 в Катаре

Легендарный английский футболист столкнулся с волной возмущений: правозащитники критикуют футболиста из-за нарушения прав человека

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм попал в скандал, сообщает издание The Sun.

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46-летний легендарный полузащитник подписал внушительный контракт, став официальным послом чемпионата мира-2022 года. Соглашение рассчитано на 10 лет, в течение которых британец заработает 150 миллионов фунтов.

Ранее в этом месяце он прилетел в столицу страны Доху, чтобы в течение недели совершить поездку по стадионам и встретиться с высокопоставленными лицами перед турниром в следующем году.

Страна столкнулась с огромными противоречиями по поводу своих прав человека, особенно по поводу ее отношения к женщинам и геям.

Однако Дэвида заверили, что фанаты будут в безопасности, и даже разрешили вывешивать на стадионах радужные флаги — символ ЛГБТ-сообщества.

Гомосексуальность является незаконной, но применение закона — идентичного как в Дубае, так и в Абу-Даби — становится все более либеральным. Дэвид также был проинформирован о растущем участии женщин в правительстве.

Перед подписанием контракта он посоветовался с женой Викторией, чья поп-группа The Spice Girls известна своим пением о "женской силе".

Тем не менее, несмотря на заверения катарской стороны, многие поклонники Бекхэма обрушились с критикой, поскольку сам футболист всегда выступал за равноправие в обществе и против всяческих проявлений дискриминации.

В частности, решению Бекхэма раскритиковала международная правозащитная организация Amnesty International.

"Состояние прав человека в Катаре вызывает тревогу, начиная с давнего жестокого обращения с рабочими-мигрантами и заканчивая ограничением свободы слова и криминализацией однополых отношений", — сказал представитель организации Саша Дешмук.

"Неудивительно, что Дэвид Бекхэм хочет принять участие в таком крупном футбольном мероприятии, но мы призываем его узнать о глубоко беспокоящей ситуации с правами человека в Катаре и быть готовым говорить об этом", — добавил он.

Катар привлек рабочих-мигрантов, чтобы они помогли построить инфраструктуру к зимнему чемпионату мира по футболу. По данным правозащитников, к работам в Катаре организаторы привлекли 1,7 миллионов рабочих мигрантов, 90% из которых — нелегалы, а 3200 человек работали на объектах инфраструктуры ежедневно.

Выступая в августе в Катаре, делегат УЕФА Хиджс де Йонг сказал: "Совершенно очевидно, что Катар добился значительного положительного прогресса в законодательстве, в области прав человека за последние три года. Проблема заключается в том, что закон еще не принят повсеместно и сохраняется необходимость в дальнейшей работе", — приводит его слова BBC.

Правительство Катара ранее заявляло, что "привержено тесному сотрудничеству со своими международными партнерами, включая Amnesty International, для защиты всех рабочих и обеспечения эффективного выполнения и соблюдения новых законов".

Напомним, что чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Такие сроки обусловлены жарким климатом в Катаре. Обычно чемпионат мира проводится в июне-июле.