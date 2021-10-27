Великий куш: Девід Бекхем отримав 150 млн фунтів, ставши обличчям ЧС-2022 у Катарі

Легендарний англійський футболіст зіткнувся з хвилею обурень: правозахисники критикують футболіста через порушення прав людини.

Колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем потрапив у скандал, повідомляє видання The Sun.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

46-річний легендарний півзахисник підписав значний контракт, ставши офіційним послом чемпіонату світу-2022 року. Угода розрахована на 10 років, протягом яких британець заробить 150 мільйонів фунтів.

Раніше цього місяця він прилетів у столицю країни Доху, щоб протягом тижня здійснити поїздку стадіонами і зустрітися з високопоставленими особами перед турніром наступного року.

Країна зіткнулася з величезними протиріччями щодо своїх прав людини, особливо щодо її ставлення до жінок і геїв.

Однак Девіда запевнили, що фанати будуть у безпеці, і навіть дозволили вивішувати на стадіонах райдужні прапори — символ ЛГБТ-спільноти.

Гомосексуальність є незаконною, але застосування закону, ідентичного як у Дубаї, так і в Абу-Дабі, стає дедалі ліберальнішим. Девід також був проінформований про підвищену участь жінок в уряді.

Перед підписанням контракту він порадився з дружиною Вікторією, чия поп-група The Spice Girls відома своїм співом про "жіночу силу".

Проте, попри запевнення катарської сторони, багато шанувальників Бекхема обрушилися з критикою, оскільки сам футболіст завжди виступав за рівноправність у суспільстві та проти будь-яких проявів дискримінації.

Зокрема, рішення Бекхема розкритикувала міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

"Стан прав людини в Катарі викликає тривогу, починаючи з давнього жорстокого поводження з робітниками-мігрантами і закінчуючи обмеженням свободи слова та криміналізацією одностатевих стосунків", — сказав представник організації Саша Дешмук.

"Не дивно, що Девід Бекхем хоче взяти участь у такому великому футбольному заході, але ми закликаємо його дізнатися про ситуацію з правами людини в Катарі, що глибоко хвилює, і бути готовим говорити про це", — додав він.

Катар залучив робітників-мігрантів, щоб вони допомогли побудувати інфраструктуру до зимового чемпіонату світу з футболу. За даними правозахисників, до робіт у Катарі організатори залучили 1,7 мільйонів робітників мігрантів, 90% з яких — нелегали, а 3 200 осіб працювали на об'єктах інфраструктури щодня.

Виступаючи в серпні в Катарі, делегат УЄФА Хіджс де Йонг сказав: "Цілком очевидно, що Катар досяг значного позитивного прогресу в законодавстві, в галузі прав людини за останні три роки. Проблема полягає в тому, що закон ще не ухвалений повсюдно і зберігається необхідність у подальшій роботі", — наводить його слова ВВС.

Уряд Катару раніше заявляв, що "прихильний до тісної співпраці зі своїми міжнародними партнерами, враховуючи Amnesty International, для захисту всіх робітників і забезпечення ефективного виконання та дотримання нових законів".

Нагадаємо, що чемпіонат світу з футболу у 2022 році пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Такі терміни обумовлені жарким кліматом у Катарі. Зазвичай чемпіонат світу проводиться у червні-липні.