Хави согласился возглавить "Барселону"

Испанец хочет вернуться на Камп-Ноу, но прежде ему понадобится разорвать контракт с клубом из Катара "Аль-Садд".

Бывший игрок "Барселоны" Хави Эрнандес, который сейчас в Катаре руководит клубом "Аль-Садд", дал предварительное согласие принять "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что испанец хочет вернуться на Камп-Ноу, но прежде, чем начать работу в клубе из Каталонии, ему придется разорвать отношения с катарским "Аль-Саддом", с которым у него действует контракт.

Руководство "Барселоны" уже в течение нескольких недель ведет переговоры со своим бывшим капитаном.

Пока неизвестно, будет ли объявлено о назначении Хави уже перед воскресным матчем против "Алавеса", поэтому тренер "Барселоны Б" Серхи Бархуан может стать временным исполняющим обязанности в главной команде.

Испанские журналисты допускают, что Хави начнет работу в "Барселоне" в перерыве на игры сборных и что, скорее всего, "сине-гранатовые" сыграют первый матч под его руководством уже 21 ноября против "Эспаньола".

Сейчас легенде "Барсы" 41 год. Он воспитанник клуба и свою карьеру начал в молодежной команде "Барселоны", в главной он играл в период 1998-2015 гг. В составе "блауграна" Хави выиграл 8 чемпионатов Испании и 4 Лиги Чемпионов. Карьеру игрока он завершил в 2019 году в катарском "Аль-Садде", где и начал свою тренерскую деятельность.

Ранее Фокус сообщал о том, что после года работы Рональда Кумана уволили с поста тренера "Барселоны". Команда демонстрирует неубедительные результаты в текущем сезоне, уже проиграны два матча в Лиге Чемпионов, а в Ла-Лиге "Барса" идет на 9-й строчке.