Хаві погодився очолити "Барселону"

Іспанець хоче повернутися на Камп-Ноу, але насамперед йому знадобиться розірвати контракт із клубом з Катару "Аль-Садд".

Колишній гравець "Барселони" Хаві Ернандес, який зараз у Катарі керує клубом "Аль-Садд", дав попередню згоду прийняти "Барселону", повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що іспанець хоче повернутися на Камп-Ноу, але, перш ніж розпочати роботу в клубі з Каталонії, йому доведеться розірвати стосунки з катарським "Аль-Саддом", із яким у нього діє контракт.

Керівництво "Барселони" вже протягом кількох тижнів веде переговори зі своїм колишнім капітаном.

Поки невідомо, чи буде оголошено про призначення Хаві вже перед недільним матчем проти "Алавеса", тому тренер "Барселони Б" Серхі Бархуан може стати тимчасовим виконувачем обов'язків у головній команді.

Іспанські журналісти припускають, що Хаві розпочне роботу в "Барселоні" в перерві на ігри збірних і що, швидше за все, "синьо-гранатові" зіграють перший матч під його керівництвом уже 21 листопада проти "Еспаньола".

Нині легенді "Барси" 41 рік. Він вихованець клубу і свою кар'єру розпочав у молодіжній команді "Барселони", у головній він грав у період 1998-2015 років. У складі "блауграна" Хаві виграв 8 чемпіонатів Іспанії та 4 Ліги Чемпіонів. Кар'єру гравця він завершив у 2019 році в катарському "Аль-Садді", де й розпочав свою тренерську діяльність.

Раніше Фокус повідомляв про те, що після року роботи Рональда Кумана звільнили з посади тренера "Барселони". Команда демонструє непереконливі результати в поточному сезоні, вже програно два матчі в Лізі Чемпіонів, а в Ла-Лізі "Барса" йде на 9-му рядку.