Допинг-скандал и WADA. Вадим Гутцайт прокомментировал отставки и возможную потерю медалей

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило спортивных функционеров в том, что они годами закрывали глаза на нарушения стандартов процедуры тестирования. Министр спорта Вадим Гутцайт ответил на вопросы Фокуса в связи с неприятной историей, которая грозит обернуться самым громким допинговым скандалом в истории независимой Украины.

На официальном сайте WADA опубликовано заявление об отчете отдела независимой разведки и расследований по так называемой "Операции Геркулес". Речь идет о тестировании на допинг в Украине: в материалах "Операции Геркулес" утверждается, что украинское антидопинговое агентство заранее информировало спортсменов о том, что будет проводиться допинг-контроль. Согласно данным расследования, НАДЦУ собирал образцы заранее в последние 9 лет — с 2012 года. Также в отчете есть упоминание о том, что руководство Федерации легкой атлетики систематически утаивало наличие применения допинга спортсменами.

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Помимо испорченной репутации, под угрозу поставлено участие украинских спортсменов в зимней Олимпиаде, есть и риск применения санкций и потери уже завоеванных наград. Какие последствия "Операция Геркулес" может навлечь на украинский спорт и как вообще могла возникнуть такая ситуация? Об этом Фокус спросил у министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

[ + – ] "Никому не позволим нарушать правила", — министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт Фото: Министерство молодежи и спорта Украины/Facebook

Причина допинг-скандала: "Нарушили международный стандарт тестирования"

Надо отдать должное, реакция с украинской стороны была оперативной: на следующий день после публикации отчета об "Операции Геркулес" Министерство молодежи и спорта созвало заседание Наблюдательного совета антидопингового контроля. По его итогам часть сотрудников национального антидопингового агентства лишились работы.

"Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку", — пояснил министр спорта.

Уволены также руководитель отдела тестирования Наталья Гетьман и координатор тестирования Ольга Ткачук, отстранены от работы допинг-офицеры Роман Дубно и Ольга Резникова, которые фигурируют в материалах WADA, уточняет Вадим Гутцайт.

Важно

Операция Геркулес. Антидопинговый центр Украины угодил в скандал из-за расcледования WADA

Создана рабочая группа во главе с заместителем Министра молодежи и спорта, которая проведет объективное независимое расследование. Но как вышло, что схему, которая работала с 2012 года, с украинской стороны никто не замечал? И действительно ли имели место многочисленные нарушения стандартов процедуры тестирования?

"Контроль работы осуществляется со стороны WADA, так что этот вопрос нужно переадресовать туда. Но на сегодня министерство и я лично занимаем категорическую позицию относительно допингового манипулирования в спорте. Реакция на такие случаи будет мгновенной и жесткой", — заверяет Вадим Гутцайт.

Увольнение сотрудников — это уже "мгновенная и жесткая" реакция. Последует ли за этим ревизия в структурах НАДЦ и ФЛАУ (Федерации легкой атлетики Украины, к которой были выдвинуты основные претензии WADA)?

"Министерство молодежи и спорта действует исключительно в рамках украинского и международного законодательства, поэтому вмешательство в работу общественных организаций, которыми являются национальные федерации, исключено", — отвечает министр.

[ + – ] Украинские легкоатлеты могут попасть в неприятную историю по вине чиновников Фото: Getty Images

Что будет с медалями украинских легкоатлетов?

Всего несколько лет назад громкий допинговый скандал разразился в Российской Федерации: тогда спортсмены попались на применении запрещенного мельдония, кроме того, были выдвинуты обвинения в нарушении правил проведения допинг-контроля. В итоге Россия до сих пор находится под санкциями — сборная выступает на международных соревнованиях без гимна и флага, часть спортсменов лишилась завоеванных наград, некоторые пытаются оспорить пожизненную дисквалификацию.

Насколько реально, что такие же неприятные последствия будет иметь и допинг-скандал в Украине? Кто рискует потерять медали?

Если факты нарушения антидопинговых стандартов будут доказаны, существует вероятность, что награды украинских легкоатлетов за последние 9 лет (4 олимпийских и 6 медалей чемпионата мира) могут быть пересмотрены, поскольку именно деятельность Федерации легкой атлетики Украины вызвала наибольшие подозрения со стороны WADA.

В Министерстве спорта на такую опасность реагируют пока сдержанно. "В настоящее время украинская сторона не информирована об указанных деталях", — отмечает Вадим Гутцайт.