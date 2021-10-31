Допінг-скандал та WADA. Вадим Гутцайт прокоментував відставки та можливу втрату медалей

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) звинуватило спортивних функціонерів у тому, що вони роками заплющували очі на порушення стандартів процедури тестування. Міністр спорту Вадим Гутцайт відповів на питання Фокуса щодо неприємної історії, яка загрожує обернутися найгучнішим допінговим скандалом в історії незалежної України.

На офіційному сайті WADA опубліковано заяву про звіт відділу незалежної розвідки та розслідувань за так званою "Операцією Геркулес". Йдеться про тестування на допінг в Україні: у матеріалах "Операції Геркулес" стверджується, що українське антидопінгове агентство заздалегідь інформувало спортсменів про те, що проводитиметься допінг-контроль. За даними розслідування, НАДЦУ збирав зразки заздалегідь останні 9 років — з 2012 року. Також у звіті є згадка про те, що керівництво Федерації легкої атлетики систематично приховувало наявність застосування допінгу спортсменами.

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Крім зіпсованої репутації, під загрозу поставлена участь українських спортсменів у зимовій Олімпіаді, є ризик застосування санкцій і втрати вже завойованих нагород. Які наслідки "Операція Геркулес" може спричинити український спорт і як взагалі могла виникнути така ситуація? Про це Фокус запитав у міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

[ + – ] "Нікому не дозволимо порушувати правила", — міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт Фото: Министерство молодежи и спорта Украины/Facebook

Причина допінг-скандалу: "Порушили міжнародний стандарт тестування"

Варто віддати належне, реакція з української сторони була оперативною: наступного дня після публікації звіту про "Операцію Геркулес" Міністерство молоді та спорту скликало засідання Наглядової ради антидопінгового контролю. За його підсумками частина співробітників національної антидопінгової агенції втратила роботу.

"Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування. Тому директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку", — пояснив міністр спорту.

Звільнені також керівник відділу тестування Наталія Гетьман та координатор тестування Ольга Ткачук, усунуті від роботи допінг-офіцери Роман Дубно та Ольга Резнікова, які фігурують у матеріалах WADA, уточнює Вадим Гутцайт.

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Операція Геркулес. Антидопінгове агентство України потрапило у скандал через розслідування WADA

Створено робочу групу на чолі із заступником Міністра молоді та спорту, яка проведе об'єктивне незалежне розслідування. Але як вийшло, що схему, яка працювала з 2012 року, з українського боку ніхто не помічав? Чи справді мали місце численні порушення стандартів процедури тестування?

"Контроль роботи здійснюється з боку WADA, тому це питання потрібно переадресувати туди. Але на сьогодні міністерство і я особисто займаємо категоричну позицію щодо допінгового маніпулювання в спорті. Реакція на такі випадки буде миттєвою і жорсткою", — запевняє Вадим Гутцайт.

Звільнення співробітників — це вже "миттєва та жорстка" реакція. Чи буде за цим ревізія у структурах НАДЦ та ФЛАУ (Федерації легкої атлетики України, до якої були висунуті основні претензії WADA)?

"Міністерство молоді та спорту діє виключно у межах українського та міжнародного законодавства, тому втручання у роботу громадських організацій, якими є національні федерації, виключено", — відповідає міністр.

[ + – ] Українські легкоатлети можуть потрапити до неприємної історії з вини чиновників Фото: Getty Images

Що буде із медалями українських легкоатлетів?

Лише кілька років тому гучний допінговий скандал вибухнув у Російській Федерації: тоді спортсмени попалися на застосуванні забороненого мельдонію, крім того, було висунуто звинувачення у порушенні правил проведення допінг-контролю. У результаті Росія досі перебуває під санкціями — збірна виступає на міжнародних змаганнях без гімну та прапора, частина спортсменів втратила завойовані нагороди, деякі намагаються оскаржити довічну дискваліфікацію.

Наскільки реально, що такі ж неприємні наслідки матиме допінг-скандал в Україні? Хто ризикує втратити медалі?

Якщо факти порушення антидопінгових стандартів будуть доведені, існує ймовірність, що нагороди українських легкоатлетів за останні 9 років (4 олімпійські та 6 медалі чемпіонату світу) можуть бути переглянуті, оскільки саме діяльність Федерації легкої атлетики України викликала найбільші підозри з боку WADA.

У Міністерстві спорту на таку небезпеку реагують поки що стримано. "Наразі українська сторона не поінформована про зазначені деталі", — зазначає Вадим Гутцайт.