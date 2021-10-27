Операція Геркулес. Антидопінгове агентство України потрапило у скандал через розслідування WADA

У звіті йдеться, що українське антидопінгове агентство заздалегідь попереджало спортсменів про прийдешній допінг-контроль, а зразки збиралися заздалегідь. Керівників НАДЦУ вже відправлено у відставку.

Відділ незалежної розвідки та розслідувань Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) опублікував звіт у справі про порушення стандартів тестування Національною антидопінговою організацією України, повідомляється на офіційному сайті WADA.

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Що за "Операція Геркулеса"?

Кодова назва розслідування — "Операція "Геркулес", вона була відкрита у 2019 році. У процесі вивчення матеріалів справи було встановлено, що українське антидопінгове агентство заздалегідь інформувало спортсменів про майбутній допінг-контроль. Згідно з даними розслідування, НАДЦУ збирало зразки заздалегідь останні 9 років — з 2012. Також у звіті є згадка про те, що керівництво Федерації легкої атлетики системно приховувало наявність застосування допінгу спортсменами.

Чи є реакція України?

Міністерство молоді та спорту України відреагувало на цю заяву. За словами міністра Вадима Гутцайта, керівників НАДЦУ відправлено у відставку.

"Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування. Тому вже сьогодні директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку. Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію щодо боротьби з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", — заявив Вадим Гутцайт.

На додаток до заяви міністра молоді та спорту йдеться про те, що у процесі розслідування не було остаточно встановлено, що НАДЦУ покривало системне використання допінгу у Федерації легкої атлетики України.

"Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило попередні результати операції "Геркулес", у межах якої було проведено розслідування звинувачень в існуванні у Федерації легкої атлетики України схеми покриття використання допінгу, а також у тому, що Національний антидопінговий центр порушив вимоги Міжнародного стандарту з тестування та розслідування шляхом неправомірного відбору проб у спортсменів з передчасним попередженням.За інформацією ВАДА, операція "Геркулес" не знайшла жодних доказів наявності системного покриття використання допінгу у ФЛАУ, однак було виявлено потенційні докази факту торгівлі еритропоетином однією неназваною особою".

Нагадаємо, що під час літніх Олімпійських ігор у Токіо трьох українських легкоатлетів було відсторонено від змагань через виявлені сліди допінгу. Також українська делегація не дорахувалася олімпійського чемпіона Ріо-де-Жанейро у гімнастиці – Олега Верняєва. У спортсмена у допінг-тесті знайшли сліди мельдонію, унаслідок чого він отримав чотирирічну дискваліфікацію. Верняєв подав апеляцію та сподівається повернутися у великий спорт.