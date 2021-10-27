Операция Геркулес. Антидопинговый центр Украины угодил в скандал из-за расcледования WADA

В отчете говорится, что спортсменов предупреждали о грядущем допинг-контроле, а образцы собирались заранее. Руководители НАДЦУ уже отправлены в отставку.

Отдел независимой разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовал отчет по делу о нарушении стандартов тестирования Национальной антидопинговой организацией Украины, сообщается на официальной сайте WADA.

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Что за "Операция Геркулес"?

Кодовое название расследования — "Операция "Геркулес", оно было открыто в 2019 году. В ходе изучения материалов дела было установлено, что украинское антидопинговое агентство заранее информировало спортсменов о грядущем допинг-контроле. Согласно данным расследования, НАДЦУ собирало образцы заранее в последние 9 лет — с 2012 года. Также в отчете есть упоминание о том, что руководство Федерации легкой атлетики системно утаивало наличие применения допинга спортсменами.

Есть ли реакция Украины?

Министерство молодежи и спорта Украины отреагировало на это заявление. По словам министра Вадима Гутцайта, руководители НАДЦУ отправлены в отставку.

"Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", — заявил Вадим Гутцайт.

В дополнении к заявлению министра молодежи и спорта говорится о том, что в ходе расследования не было окончательно установлено, что НАДЦУ покрывало системное использование допинга в Федерации легкой атлетики Украины.

"Всемирное антидопинговое агентство обнародовало предварительные результаты операции "Геркулес", в рамках которой было проведено расследование обвинений в существовании в Федерации легкой атлетики Украины схемы покрытия использования допинга, а также в том, что Национальный антидопинговый центр нарушил требования Международного стандарта по тестированию и расследованию путем неправомерного отбора проб у спортсменов с преждевременным предупреждением. По информации ВАДА, операция "Геркулес" не нашла никаких доказательств наличия системного покрытия использования допинга в ФЛАУ, однако были обнаружены потенциальные доказательства факта торговли эритропоэтином одним неназванным лицом", — говорится в заявлении Министерства.

Напомним, что во время летних Олимпийских игр в Токио трое украинских легкоатлетов были отстранены от соревнований из-за обнаруженных следов допинга. Также украинская делегация не досчиталась олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро в гимнастике — Олега Верняева. У спортсмена в допинг-тесте нашли следы мельдония, в результате чего он получил четырехлетнюю дисквалификацию. Верняев подал апелляцию и надеется вернуться в большой спорт.