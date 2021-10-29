Андрей Канчельскис о ситуации в МЮ: "Отставка Сульшера сейчас глобально ничего не изменит"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" в комментарии Фокусу дал оценку происходящему в английском клубе.

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии Фокусу проанализировал ситуацию, которая сложилась в "Манчестер Юнайтед". По итогам 9-ти туров чемпионата Англии команда с чемпионскими амбициями и одним из самых дорогих составов занимает только 7-е место.

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"Я думаю, что в "Манчестер Юнайтед" не могут пока найти того тренера, который нужен команде. После сэра Алекса Фергюсона найти такого тренера очень сложно. Но надо искать, надо терпеть. Мы можем говорить о кризисах в разных командах. У "Ливерпуля" тоже был кризис в свое время. Потом они нашли своего тренера. Это ожидаемо, все команды попадают в кризис, рано или поздно. Здесь нужно проявить терпение", — сказал Канчельскис.

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По мнению бывшего футболиста, смена главного тренера в команде не даст положительного результата прямо сейчас.

"Если говорить честно, стоит дать Сульшеру доработать до конца сезона. Потому что сейчас придет новый тренер в середине сезона, что-то изменится на определенном отрезке, какие-то эмоциональные изменения могут произойти. А потом все встанет на место. Новый тренер должен приходить с нового сезона, набирать команду и готовить ее. В середине сезона тренеров не меняют. Есть руководители, директора, которые решают как им быть в этой ситуации", — отметил 52-летний специалист.

Атмосферу в команде могло сломать возвращение Криштиану Роналду. Португалец снова выступает за "Манчестер Юнайтед", вернувшись на "Олд Траффорд" спустя 12 лет. Канчельскис уверен, что этот трансфер был мотивирован коммерческим желанием владельцев клуба, а не спортивной составляющей.

"Здесь во главу ставился коммерческий успех. Как вы знаете, у "Манчестер Юнайтед" владельцы — американцы и их в первую очередь интересуют финансы. С этой стороны они очень выиграли. Роналду вернулся в Манчестер, в плане бизнеса это хороший проект. А вот что касается раздевалки, то здесь возникают проблемы. Здесь должны быть какие-то красные линии, тренерский штаб должен этим заниматься. Нужно сплотить команду, донести до каждого игрока, что мы играем не за Роналду, а за "Манчестер Юнайтед". В любом случае, в команде должна быть хорошая атмосфера. Какие-то непонятки в раздевалке есть. Тренерам нужно приложить максимум усилий, чтобы объединить команду и выиграть путевку в Лигу чемпионов", — сказал Канчельскис.

Ранее Фокус проанализировал трансферы и результаты "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне: главный тренер Оле-Гуннар Сульшер оказался в шаге от отставки после разгромного поражения от "Ливерпуля" в чемпионате Англии.