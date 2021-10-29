Андрій Канчельскіс про ситуацію в МЮ: "Відставка Сульшера зараз глобально нічого не змінить"

Ексгравець "Манчестер Юнайтед" у коментарі Фокусу дав оцінку тому, що відбувається в англійському клубі.

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед" Андрій Канчельскіс в ексклюзивному коментарі Фокусу проаналізував ситуацію, яка склалася в "Манчестер Юнайтед". За підсумками 9-ти турів чемпіонату Англії команда з чемпіонськими амбіціями й одним із найдорожчих складів посідає лише 7-е місце.

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"Я думаю, що в "Манчестер Юнайтед" не можуть поки що знайти того тренера, який потрібен команді. Після сера Алекса Фергюсона знайти такого тренера дуже складно. Але треба шукати, треба терпіти. Ми можемо говорити про кризи в різних командах. У "Ліверпуля" теж була криза свого часу. Потім вони знайшли свого тренера. Це очікувано, всі команди потрапляють у кризу, рано чи пізно. Тут потрібно виявити терпіння", — сказав Канчельскіс.

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На думку колишнього футболіста, зміна головного тренера в команді не дасть позитивного результату прямо зараз.

"Якщо чесно говорити, варто дати Сульшеру доопрацювати до кінця сезону. Тому що зараз прийде новий тренер у середині сезону, щось зміниться на певному відрізку, якісь емоційні зміни можуть відбутися. А потім усе стане на місце. Новий тренер має приходити з нового сезону, набирати команду та готувати її. У середині сезону тренерів не змінюють. Є керівники, директори, які вирішують, як їм бути в цій ситуації", — зазначив 52-річний фахівець.

Атмосферу в команді могло зламати повернення Кріштіану Роналду. Португалець знову виступає за "Манчестер Юнайтед", повернувшись на "Олд Траффорд" через 12 років. Канчельскіс упевнений, що цей трансфер був мотивований комерційним бажанням власників клубу, а не спортивною складовою.

"Тут на чолі ставився комерційний успіх. Як ви знаєте, у "Манчестер Юнайтед" власники — американці, і їх насамперед цікавлять фінанси. З цього боку вони дуже виграли. Роналду повернувся до Манчестера, у плані бізнесу це хороший проект. А ось щодо роздягальні, то тут виникають проблеми.Тут мають бути якісь червоні лінії, тренерський штаб повинен цим займатися.Потрібно згуртувати команду, донести до кожного гравця, що ми граємо не за Роналду, а за "Манчестер Юнайтед". У команді має бути хороша атмосфера. Щось незрозуміле в роздягальні є. Тренерам потрібно докласти максимум зусиль, щоб об'єднати команду та виграти путівку до Ліги чемпіонів", — сказав Канчельскіс.

Раніше Фокус проаналізував трансфери та результати "Манчестер Юнайтед" цього сезону: головний тренер Уле Гуннар Сульшер опинився за крок від відставки після розгромної поразки від "Ліверпуля" в чемпіонаті Англії.