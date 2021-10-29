"Знай, когда расстаться с дерьмом", — игрок "Барселоны" об отставке Рональда Кумана

Но затем Миралем Пьянич, выступающий сейчас в аренде за турецкую команду, объяснил, что не собирался неуважительно говорит о тренере и объяснил, что его слова "вырвали из контекста".

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич резко ореагировал на сообщения об отставке Рональда Кумана. "Знай, когда расстаться с дерьмом", — такие слова появились в его сторис после сообщений об отставке тренера, но несколько минут спустя он удалил пост. Об этом сообщает Goal.

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Боснийский хавбек, который в этом сезоне на правах аренды играет в турецком чемпионате, неоднократно критиковал Кумана.

После последнего матча Кумана у руля команды, который завершился поражением 0:1 от "Райо Вальекано", Пьянич оставил лайк под постом с призывом к отставке Кумана.

Футболист и прежде высказывался о неутешительных результатах "Блауграна" в том духе, что, возможно, им стоит подыскать "нового лидера", намекая на скорую отставку Кумана.

Отношения у них явно не сложились. В прошлом году нидерландский специалист усадил бывшую звезду "Юве" на лавку, а в этом и вовсе отправил в "Бешикташ".

Но после увольнения голландца Пьянич решил зарыть топор войны. Он удалил свой двусмысленный пост в Instagram, объяснив, что не собирался неуважительно высказываться о главном тренере. "В этом мире, когда все буквально приклеены к своим экранам, очень легко вырвать слова из контекста, — объяснил он, добавив, что его "воспитывали уважительно относиться к каждому", и что на протяжении карьеры он ни намеренно, ни преднамеренно не пытался никому причинить вред. "Желаю Рональду Куману удачи в будущем", — отметил Пьянич.

Ранее Фокус сообщал о том, что Хави Эранандес согласился возглавить "Барсу", но ему прежде необходимо уладить все контрактные обязательства с каратским клубом.