"Знай, коли розлучитися з лайном", — гравець "Барселони" про відставку Рональда Кумана

Але потім Міралем П'янич, який зараз виступає в оренді за турецьку команду, пояснив, що не збирався неповажно говорити про тренера і пояснив, що його слова "вирвали з контексту".

Півзахисник "Барселони" Міралем П'яніч різко ореагував на повідомлення про відставку Рональда Кумана. "Знай, коли розлучитися з лайном", — такі слова з'явилися в його сторіс після повідомлень про відставку тренера, але через кілька хвилин він видалив допис. Про це повідомляє Goal.

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Боснійський хавбек, який цього сезону на правах оренди грає у турецькому чемпіонаті, неодноразово критикував Кумана.

Після останнього матчу Кумана біля керма команди, який завершився поразкою 0:1 від "Райо Вальєкано", П'янич залишив лайк під дописом із закликом до відставки Кумана.

Футболіст і раніше висловлювався про невтішні результати "Блауграна" в тому дусі, що можливо їм варто підшукати "нового лідера", натякаючи на швидку відставку Кумана.

Стосунки у них очевидно не склалися. Минулого року нідерландський фахівець посадив колишню зірку "Юве" на лавку, а цьогоріч узагалі відправив у "Бешикташ".

Але після звільнення голландця П'янич вирішив закопати сокиру війни. Він видалив свій двозначний допис в Instagram, пояснивши, що не збирався зневажливо висловлюватися про головного тренера. "У цьому світі, коли всі буквально приклеєні до своїх екранів, дуже легко вирвати слова з контексту, — пояснив він, додавши, що його "виховували шанобливо ставитись до кожного", і що протягом кар'єри він ні навмисно, ні умисно не намагався нікому шкодити. "Бажаю Рональду Куману удачі в майбутньому", — зазначив П'янич.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Хаві Еранандес погодився очолити "Барсу", але йому спочатку необхідно владнати всі контрактні зобов'язання з каратським клубом.