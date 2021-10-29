"Интер" продаст Эриксена в другую лигу: в Италии играть с кардиостимулятором не разрешили

Ранее предполагалось, что Эриксен может вернуться в "Аякс" или в "Тоттенхэм", команды за которые он играл до переезда в Милан.

Руководство миланского "Интера" подтвердило, что планирует продать датского полузащитника Кристиана Эриксена команде из другой страны. Об этом сообщает Sky.

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Во время Чемпионата Европы этим летом, в матче против Финляндии, у датского полузащитника остановилось сердце, реанимировать его пришлось прямо на поле.

В дальнейшем ему вживили кардиостимулятор — устройство, поддерживающее нормальную работу сердца, с которым, как выяснилось, по существующим в Италии правилам, участвовать в соревнованиях запрещается.

Ранее высказывались мнения, что Эриксен мог бы вернуться в "Аякс" или в "Тоттенхэм", команды за которые он уже прежде играл. Также возможное будущее датчанина связывали с переходом в испанскую Ла-Лигу, а именно, в мадридский "Реал".

В "Интер" 29-летний футболист перешел в январе прошлого года из английского "Тоттенхэма". В общем итоге, он отыграл за "неро-адзурри" 60 матчей и отметился восемью голами. Контракт датчанина с миланским клубом рассчитан до 2024 года.

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