"Інтер" продасть Еріксена в іншу лігу: в Італії грати з кардіостимулятором не дозволили

Раніше передбачалося, що Еріксен може повернутися в "Аякс" або "Тоттенгем", команди за які він грав до переїзду в Мілан.

Керівництво міланського "Інтера" підтвердило, що планує продати данського півзахисника Крістіана Еріксена команді з іншої країни. Про це повідомляє Sky.

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Під час Чемпіонату Європи цього літа, у матчі проти Фінляндії, у датського півзахисника зупинилося серце, реанімувати його довелося просто на полі.

Надалі йому вживили кардіостимулятор — пристрій, який підтримує нормальну роботу серця, з яким, як з'ясувалося, за правилами, що існують в Італії, брати участь у змаганнях забороняється.

Раніше висловлювалися думки, що Еріксен міг би повернутися в "Аякс" або в "Тоттенгем", команди за які він уже раніше грав. Також можливе майбутнє данця пов'язували з переходом в іспанську Ла-Лігу, а саме, в мадридський "Реал".

В "Інтер" 29-річний футболіст перейшов у січні минулого року з англійського "Тоттенгема". Загалом він відіграв за "неро-адзуррі" 60 матчів і відзначився вісьмома голами. Контракт данця з міланським клубом розрахований до 2024 року.

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