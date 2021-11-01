Ибрагимович в 40 лет забил 400-й гол в карьере (видео)

Швед стал лишь четвертым футболистом в истории Серии А, который отличился голом в возрасте 40 лет и старше.

В воскресенье в матче Серии А, в котором "Рома" принимала "Милан", Златан Ибрагимович забил 400-й гол в своей профессиональной карьере и, к тому же, заработал пенальти, который реализовал Франк Кессье.

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Ибрагимович, которому уже исполнилось 40 лет, ударом со штрафного открыл счет в выездном матче на Стадио Олимпико, а ивуариец Франк Кессье забил пенальти, назначенный за фол на шведском нападающем. Оба мяча "Милана" — со стандартных положений. "Роме" же удалось только сократить отставание в счете в концовке встречи.

"Милан" остался вдесятером после удаления левого латераля Тео Эрнандеса и на последних минутах просто отбивался. После очередного заброса в штрафную мяч остановил бывший игрок "россо-нери" Стефан Эль-Шаарави и отправил в верхний угол ворот голкипера Тэтэрушану. Но все же гости удержали победный счет, и благодаря этой победе клуб из Милана сравнялся по набранным очкам с "Наполи", который сейчас возглавляет таблицу Чемпионата.

Этот гол стал 400-сотым для шведского нападающего в чемпионатах Старого света. В Италии он играл за три клуба: "Милан", "Интер" и "Ювентус". Кроме того, защищал цвета команд из других стран: шведского "Мальме", нидерландского "Аякса", испанской "Барселоны", французского "ПСЖ" и английского "Манчестер Юнайтед". В одной лишь Серии А Ибрагимович отличился 150 раз.

Швед стал четвертым футболистом в истории Итальянского чемпионата, которому удалось забить в возрасте 40 лет и старше.

По его словам, он не задается целью бить голевые рекорды, его "задача — помогать команде и побеждать", для чего нужно больше игровой практики.

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