Полюбовно не получится. Куман требует от "Барселоны" выплату 12 млн евро

Нидерландский тренер считает свое увольнение несправедливым и хочет получить компенсацию за досрочный разрыв контракта.

Экс-главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не планирует прощать клубу собственное увольнение, сообщает El Mundo Deportivo.

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По информации издания, нидерландский тренер отклонил предложение "Барселоны" о выплате неустойки за досрочный разрыв контракта в размере 7-8 миллионов евро. 58-летний специалист намерен получить 12 миллионов евро — полную сумму, прописанную в соглашении между ним и "гранатово-синими".

Также сообщается, что в прошлом сезоне Куман согласился на отсрочку по выплате 45% его зарплаты, пойдя на встречу руководству клуба, который угодил в финансовый кризис.

Кроме того, "Барселона" до сих пор не рассчиталась со своим бывшим тренером Кике Сетьеном, которому она должна 14 миллионов евро.

Серхи Бархуану, который временно возглавил команду после отставки Кумана, не удалось переломить неприятную серию "Барселоны": в минувший уик-энд каталонский клуб снова не выиграл, сыграв вничью с "Алавесом" (1:1). Безвыигрышная серия "Барселоны" насчитывает уже три матча, а по итогам 11 туров команда отстает от лидирующего "Реала Сосьедад" на 9 очков, в активе "Барселоны" только 16 пунктов.

Напомним, что "Барселона" отправила в отставку Рональда Кумана после поражения от "Райо Вальекано" (0:1) на прошлой неделе в рамках 10-го тура чемпионата Испании.

Клуб из Каталонии также является соперником киевского "Динамо" по групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА. Команды уже сыграли один матч из двух: на "Камп Ноу" победу праздновали хозяева, а решающий мяч на 36-й минуте игры забил защитник испанской команды Жерар Пике.

Матч "Динамо" — "Барселона" состоится в Киеве, 2 ноября, на НСК "Олимпийский". Несмотря на введение жестких карантинных ограничений, эта игра пройдет с болельщиками, а заполняемость трибун составит не более 50%. Ранее киевский клуб опубликовал заявление для болельщиков, рассказав как попасть на матч "Динамо" — "Барселона".