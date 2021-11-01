Полюбовно не вийде. Куман вимагає від "Барселони" виплати 12 млн євро

Нідерландський тренер вважає своє звільнення несправедливим і хоче отримати компенсацію за достроковий розрив контракту.

Ексголовний тренер "Барселони" Рональд Куман не планує пробачати клубу власне звільнення, повідомляє El Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, нідерландський тренер відхилив пропозицію "Барселони" щодо виплати неустойки за достроковий розрив контракту в розмірі 7-8 мільйонів євро. 58-річний фахівець має намір отримати 12 мільйонів євро — повну суму, прописану в угоді між ним і "гранатово-синіми".

Також повідомляється, що минулого сезону Куман погодився на відстрочку з виплати 45% його зарплати, пішовши на зустріч керівництву клубу, який потрапив у фінансову кризу.

Крім того, "Барселона" досі не розрахувалася зі своїм колишнім тренером Кіке Сетьєном, якому вона винна 14 мільйонів євро.

Серхі Бархуану, який тимчасово очолив команду після відставки Кумана, не вдалося переламати неприємну серію "Барселони": минулого вікенд каталонський клуб знову не виграв, зігравши внічию з "Алавесом" (1:1). Безвиграшна серія "Барселони" налічує вже три матчі, а за підсумками 11 турів команда відстає від "Реала Сосьєдада" на 9 очок, в активі "Барселони" лише 16 пунктів.

Нагадаємо, що "Барселона" відправила у відставку Рональда Кумана після поразки від "Райо Вальєкано" (0:1) минулого тижня в межах 10 туру чемпіонату Іспанії.

Клуб із Каталонії також є суперником київського "Динамо" за груповим етапом Ліги чемпіонів УЄФА. Команди вже зіграли один матч із двох: на "Камп Ноу" перемогу святкували господарі, а вирішальний м'яч на 36-й хвилині гри забив захисник іспанської команди Жерар Піке.

Матч "Динамо" — "Барселона" відбудеться в Києві, 2 листопада, на НСК "Олімпійський". Незважаючи на запровадження жорстких карантинних обмежень, ця гра відбудеться з уболівальниками, а заповнюваність трибун становитиме не більше 50%. Раніше київський клуб опублікував заяву для вболівальників, розповівши, як потрапити на матч "Динамо" — "Барселона".