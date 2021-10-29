Матч "Динамо" — "Барселона" пройде з уболівальниками, попри "червону зону"
Щоб потрапити на стадіон, уболівальникам необхідно мати ПЛР-тест із негативним результатом на Covid-19 або сертифікат про вакцинацію
На офіційному сайті футбольного клубу "Динамо" Київ опубліковано роз'яснення, як уболівальникам потрапити на матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" — "Барселона".
Відповідно до заяви, вхід на стадіон буде відкритий тільки для тих уболівальників, хто отримав негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус не раніше, ніж за 72 години до матчу або для тих, хто пройшов повну вакцинацію.
Наголошується, що вимоги не поширюються на осіб, які не досягли 18-річного віку, а перевірка документів здійснюватиметься перед входом на стадіон.
Крім того, під час матчу глядачі зобов'язані користуватися індивідуальними засобами захисту, які закривають рот та ніс. При цьому заповнюваність стадіону не перевищить 50% — у випадку з НСК "Олімпійський" це значення дорівнює не більше 34 000 глядачів.
Зазначимо, що до цього матчу "Барселона" підходить з кадровими змінами: днями відправили у відставку головного тренера Рональда Кумана. Виконуватиме обов'язки головного тренера Серхі Бархуан, а повноцінного наставника керівництво каталонського клубу має представити у вересні.
Раніше Фокус розповідав, що експівзахисник команди Хаві дав свою згоду очолити "Барселону". Наразі 41-річний фахівець працює в катарському футбольному клубі "Аль-Садд".
Після трьох турів у групі Е, де грають "Динамо" та "Барселона", команда Мірчі Луческу посідає останнє, четверте місце, набравши лише одне очко в трьох матчах. "Барселона" має три пункти і посідає третій рядок. На другому місці — португальська "Бенфіка" (4 очки), а очолює групу "Баварія", що показує 100-відсотковий результат — 9 очок.
На "Камп Ноу" "Динамо" поступилося "Барселоні" з мінімальним рахунком 1:0. Переможний гол забив захисник каталонського клубу Жерард Піке.