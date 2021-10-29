Матч "Динамо" - "Барселона" пройдет с болельщиками, несмотря на "красную зону"

Чтобы попасть на стадион, болельщикам необходимо иметь ПЦР-тест с негативным результатом на Covid-19 или сертификат о вакцинации

На официальном сайте футбольного клуба "Динамо" Киев опубликовано разъяснение, как болельщикам попасть на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" — "Барселона".

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Согласно заявлению, вход на стадион будет открыт только для тех болельщиков, кто получил негативный результат ПЦР-теста на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до матча или же для тех, кто прошел полную вакцинацию.

Отмечается, что требования не распространяются на лиц, не достигших 18-летнего возраста, а проверка документов будет осуществляться перед входом на стадион.

Кроме того, во время матча зрители обязаны пользоваться индивидуальными средствами защиты, которые закрывают рот и нос. При этом, заполняемость стадиона не превысит 50% — в случае с НСК "Олимпийский" это значение равно не более 34 000 зрителей.

Отметим, что к этому матчу "Барселона" подходит с кадровыми переменами: на днях был отправлен в отставку главный тренер Рональд Куман. Исполнять обязанности главного тренера будет Серхи Бархуан, а полноценного наставника руководство каталонского клуба должно представить в сентябре.

Ранее Фокус рассказывал, что экс-полузащитник команды Хави дал свое согласие возглавить "Барселону". Сейчас 41-летний специалист работает в катарском футбольном клубе "Аль-Садд".

После трех туров в группе Е, где играют "Динамо" и "Барселона", команда Мирчи Луческу занимает последнее, четвертое место, набрав только одно очко в трех матчах. "Барселона" имеет три пункта и занимает третью строчку. На втором месте — португальская "Бенфика" (4 очка), а возглавляет группу "Бавария", показывающая 100-процентный результат — 9 очков.

На "Камп Ноу" "Динамо" уступило "Барселоне" с минимальным счетом 1:0. Победный гол забил защитник каталонского клуба Жерар Пике.