Ібрагімович у 40 років забив 400-й гол у кар'єрі (відео)

Швед став лише четвертим футболістом в історії Серії А, який відзначився голом у віці 40 років та старше.

У неділю в матчі Серії А, в якому "Рома" приймала "Мілан", Златан Ібрагімович забив 400-й гол у своїй професійній кар'єрі та до того ж здійснив пенальті, яке реалізував Франк Кесс'є.

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Ібрагімович, якому вже виповнилося 40 років, ударом зі штрафного відкрив рахунок у виїзному матчі на Стадіо Олімпіко, а івуарієць Франк Кесс'є забив пенальті, призначене за фол на шведському нападнику. Обидва м'ячі "Мілана" — зі стандартних положень. "Ромі" вдалося лише скоротити відставання в рахунку наприкінці зустрічі.

"Мілан" залишився вдесятьох після вилучення лівого латераля Тео Ернандеса і на останніх хвилинах просто відбивався. Після чергового закидання до штрафного майданчика м'яч зупинив колишній гравець "росо-нері" Стефан Ель-Шаараві та відправив у верхній кут воріт голкіпера Тетерушану. Але все ж таки гості утримали переможний рахунок, і завдяки цій перемозі клуб із Мілана зрівнявся за набраними очками з "Наполі", який зараз очолює таблицю Чемпіонату.

Цей гол став 400-сотим для шведського нападника у чемпіонатах Старого світу. В Італії він грав за три клуби: "Мілан", "Інтер" та "Ювентус". Крім того, захищав кольори команд з інших країн: шведського "Мальме", нідерландського "Аякса", іспанської "Барселони", французького "ПСЖ" та англійського "Манчестер Юнайтед". В одній лише Серії А Ібрагімович відзначився 150 разів.

Швед став четвертим футболістом в історії Італійського чемпіонату, якому вдалося забити у віці 40 років і старше.

За його словами, він не має на меті бити гольові рекорди, його "завдання — допомагати команді та перемагати", для чого потрібно більше ігрової практики.

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