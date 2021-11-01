Месси хочет вернуться и помочь Барселоне

Легенда "Барселоны" и сборной Аргентины надеется вернуться на "Камп Ноу", несмотря на то, что недавно перешел из испанского клуба во французский "ПСЖ".

Лионель Месси, защищающий с нынешнего сезона цвета французского "Пари Сен-Жермен", заявил, что хотел бы работать техническим секретарем в "Барселоне" по завершении игровой карьеры. Об этом сообщает Goal.

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Аргентинец провел 21 год в каталонском клубе, где превратился в одного из лучших игроков в истории. А некоторые, в их числе уругвайский футболист Альваро Рекоба и тренер сборной Аргентины Скалони, считают Месси не просто "одним из", а лучшим футболистом в истории этой игры. Прошлым летом 34-летнему Месси пришлось оставить "Барселону" из-за того, что руководство не смогло перезаключить с ним контракт.

Однако футболист, сейчас связанный контрактом с "ПСЖ", не оставляет надежд вернуться в Барселону после того, как повесит бутсы на гвоздь.

В интервью журналистам он отметил, что "всегда говорил, что хотел бы помочь клубу".

"В будущем я хочу работать техническим секретарем, не знаю в "Барселоне" или в каком-то другом клубе", — говорит Месси, подчеркивая, что при возможности хотел бы помочь "Барсе" развиваться и оставаться в числе сильнейших.

Сейчас у Месси на руках двухлетний контракт с парижанами, с возможностью продления еще на год.

Прежде аргентинец заявлял, что хотел бы завершить игровую карьеру в родном "Ньюэллс Олд Бойз" из аргентинского Росарио.

Ранее Фокус сообщал, что Месси не смог остаться в "Барселоне", поскольку у клуба на него не хватило денег. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, почему клуб не смог продлить контракт с аргентинским нападающим-плеймейкером Лионелем Месси, который в статусе свободного агента перешел этим летом в "ПСЖ".