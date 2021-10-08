Месси не смог остаться в "Барселоне", поскольку у клуба на него не хватило денег - Лапорта

По мнению Хавьера Тебаса, если бы "Барселона" не подписала контракт с двумя другими игроками, Месси смог бы остаться.

Президент клуба "Барселона" Жоан Лапорта озвучил причину, что помешала подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, который ушел свободным агентом в "ПСЖ". По мнению Лапорта, для сотрудничества с футболистом у клуба не хватило финансовых средств. Об этом информирует издание Football.ua

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"С Месси мы не вписывались в фэйр-плей ( "неписанное" правило честной игры в футболе). У нас не было запаса средств, чтобы включить его контракт в расходы. У нас были результаты аудита, которые показывали, что вложения средств в Лео подвергнут клуб риску. Барселона превыше Месси и всех остальных. Запаса средств просто не было", — пояснил президент.

По словам Лапорты, Месси предложил свои условия, но клуб не решился пойти на нерациональную операцию.

В свою очередь президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказал видение ситуации с контрактом Месси.

"У нас было соглашение, что, если Барселона соглашается подписал сделку с CVC, то 15% выделенных средств она могла бы потратить на подписание игроков. На мой взгляд, они могли бы подписать контракт с Месси. Лапорта подписал таких игроков, как Мемфис Депай и Серхио Агуэро, но если бы он не подписал их, то Месси смог бы остаться",- сказал Тебас.

Напомним, что Месси подписал с парижским "ПСЖ" контракт на два года и взял себе 30-й номер на футболке. В стане вице-чемпиона Франции звездный футболист будет зарабатывать около 40 миллионов евро в год.

Бывший клуб Лионеля Месси "Барселона" был должен футболисту приличную сумму денег — 39 миллионов евро.