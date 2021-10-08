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Мессі не зміг залишитися в "Барселоні", оскільки в клубу на нього не вистачило грошей — Лапорта

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Ліонель Мессі

На думку Хав'єра Тебаса, якби "Барселона" не підписала контракт із двома іншими гравцями, Мессі зміг би залишитися.

Президент клубу "Барселона" Жоан Лапорта озвучив причину, що перешкодила підписати контракт з аргентинським нападником Ліонелем Мессі, який пішов вільним агентом в "ПСЖ". На думку Лапорта, для співпраці з футболістом у клубу не вистачило фінансових коштів. Про це інформує видання Football.ua.

"З Мессі ми не вписувалися у фейр-плей ("неписане" правило чесної гри у футболі). У нас не було запасу коштів, щоб внести його контракт до витрат. У нас були результати аудиту, які показували, що вкладення коштів у Лео піддадуть клуб ризику. Барселона вище Мессі й усіх інших. Запасу коштів просто не було", — пояснив президент.

За словами Лапорти, Мессі запропонував свої умови, але клуб не наважився піти на нераціональну операцію.

Зі свого боку президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловив бачення ситуації з контрактом Мессі.

"У нас була угода, що, якщо Барселона погоджується підписати угоду із CVC, то 15% виділених коштів вона могла б витратити на підписання гравців. На мій погляд, вони могли б підписати контракт із Мессі. Лапорта підписав таких гравців, як Мемфіс Депай і Серхіо Агуеро, але якби він не підписав їх, то Мессі зміг би залишитися", — сказав Тебас.

Нагадаємо, що Мессі підписав із паризьким "ПСЖ" контракт на два роки і взяв собі 30-й номер на футболці. У стані віце-чемпіона Франції зірковий футболіст зароблятиме приблизно 40 мільйонів євро на рік.

Колишній клуб Ліонеля Мессі "Барселона" був повинен футболістові пристойну суму грошей — 39 мільйонів євро.