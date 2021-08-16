"Це була необхідність": президент "Барселони" розповів, чому пішов Мессі

Президент каталонців прокоментував подальший шлях команди без аргентинця.

Жоан Лапорта вважає, що ці тривалі відносини були однією з найкрасивіших історій кохання, які пережила "Барселона", але зрештою ситуація погіршилася.

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За словами президента, в "Барселоні" переконані, що ухвалили те рішення, яке потрібно було ухвалити. Ситуація з Мессі сумна, але це було необхідно. Тому що клуб понад усе, і було б поставлено все під загрозу.

Також функціонер зазначив, що на презентації в "ПСЖ" Мессі виглядав щасливим, і що почуття президента були суперечливі. Лапорта також зазначив, що бажає Мессі всього найкращого, але не дуже приємно, що він пішов до конкурента.

Нагадаємо, після провалу переговорів між аргентинцем і клубом через правила Ла Ліги і великі фінансові проблеми "блаугранас", зірковий футболіст підписав із парижанами контракт на два роки, взяв собі 30-й номер на футболці. У розташуванні віце-чемпіона Франції Мессі зароблятиме приблизно 40 мільйонів євро на рік. До речі, саме таку суму, за інформацією ЗМІ, "Барселона" все ще має свого колишнього гравця.

Зазначимо, що каталонці вже вчаться жити без Ліонеля. Раніше зображення нападника було прибране з фасадної частини стадіону Камп Ноу.

"Блаугранас" уже провели першу офіційну гру в новому сезоні без Мессі, і цілком вдало. На домашньому стадіоні в рамках першого туру чемпіонату Іспанії був переможений "Реал Сосьєдад" із рахунком 4:2.

Зі свого боку, як повідомляють ЗМІ, аргентинець зможе дебютувати за "ПСЖ" лише наприкінці серпня.