"Барселона" прибрала зображення Мессі зі свого стадіону (відео)

Вперше за багато років аргентинець не прикрашатиме "Камп Ноу".

У мережі з'явилося відео, як робочі здирають зображення колишнього нападника команди Ліонеля Мессі із зовнішньої сторони стадіону Камп Ноу.

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Аргентинський футболіст був зображений між захисником Жераром Піке і нападником Антуаном Грізманном. Що буде красуватися на місці екслідера каталонців — на сьогоднішній день невідомо.

Нагадаємо, що Мессі довго без клубу не пробув, підписавши дворічний контракт із "ПСЖ". У Парижі зірковий футболіст виступатиме під 30-м номером. До речі, саме під цим номером гравець починав свою кар'єру в "Барселоні". Оклад аргентинця складе приблизно 40 мільйонів євро на рік.

Після переходу в розташування французького гранда Мессі заявив, що радий опинитися саме в цій команді, оскільки вважає, що нинішній склад "ПСЖ" може досягти дуже багато чого. Головною своєю метою Ліонель назвав перемогу в Лізі чемпіонів разом із парижанами. Зазначимо, що нападник чотири рази ставав чемпіоном цього турніру в футболці каталонців.

Відомо, що Мессі хотів продовжити контракт із "Барселоною", і клуб також був готовий до угоди, але укладенню її перешкодили правила керівництва Ла Ліги, а також великі фінансові проблеми в розташуванні "блаугранас".

Аргентинський футболіст провів у структурі іспанського клубу довгий 21 рік. У 2003 році гравець дебютував за першу команду. У період своїх виступів Мессі став найкращим гравцем в історії "Барселони", встановивши десятки рекордів, зокрема форвард став першим за кількістю проведених матчів і голів за каталонців.

До речі, колишній клуб футболіста все ще повинен йому велику суму грошей. За інформацією ЗМІ борг "Барси" перед Мессі становить майже 40 мільйонів євро.