"Барселона" убрала изображение Месси со своего стадиона (видео)

Впервые за многие годы аргентинец не будет украшать "Камп Ноу".

В сети появилось видео, как рабочие сдирают изображение бывшего нападающего команды Лионеля Месси с внешней стороны стадиона Камп Ноу.

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Аргентинский футболист был изображен между защитником Жераром Пике и нападающим Антуаном Гризманном. Что будет красоваться на месте экс-лидера каталонцев – на сегодняшний день неизвестно.

Напомним, что Месси долго без клуба не пробыл, подписав двухлетний контракт с "ПСЖ". В Париже звездный футболист будет выступать под 30-м номером. К слову, именно под этим номером игрок начинал свою карьеру в "Барселоне". Оклад аргентинца составит около 40 миллионов евро в год.

После перехода в стан французского гранда Месси заявил, что рад оказаться именно в этой команде, так как считает, что нынешний состав "ПСЖ" может добиться очень многого. Главной своей целью Лионель назвал победу в Лиге чемпионов вместе с парижанами. Отметим, что нападающий четыре раза становился чемпионом этого турнира в футболке каталонцев.

Известно, что Месси хотел продлить контракт с "Барселоной", и клуб также был готов к сделке, но заключению ее помешали правила руководства Ла Лиги, а также большие финансовые проблемы в стане "блаугранас".

Аргентинский футболист провел в структуре испанского клуба долгий 21 год. В 2003 году игрок дебютировал за первую команду. В период своих выступлений Месси стал лучшим игроком в истории "Барселоны", установив десятки рекордов, в том числе форвард стал первым по количеству проведенных матчей и голов за каталонцев.

К слову, бывший клуб футболиста все еще должен ему большую сумму денег. По информации СМИ долг "Барсы" перед Месси составляет практически 40 миллионов евро.