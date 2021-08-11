"Рад начать новую главу": "ПСЖ" презентовал Лионеля Месси (видео)

Аргентинец поделился первыми эмоциями после подписания контракта с парижанами.

"ПСЖ" официально объявил, что экс-нападающий "Барселоны" Лионель Месси подписал двухлетний контракт с клубом.

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Аргентинский футболист присоединился к команде на правах свободного агента после провала своих переговоров о новом соглашении с каталонцами.

После трансфера в новый клуб Месси дал первый комментарий, поделившись эмоциями от прибытия в новый коллектив.

"Я рад начать новую главу своей карьеры в "Пари Сен-Жермен". Амбиции "ПСЖ" полностью соответствуют моим. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб.

Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле Парк-де-Пренс", — заявил Месси.

Известно, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" не хотел покидать "Барселону" в текущее трансферное окно, о чем он заявил на прощальной пресс-конференции. Как сообщалось ранее, "Барселона" и Месси были настроены подписать новое соглашение, договорившись обо всех деталях, но сделка не состоялась из-за норм руководства Ла Лиги и больших расходов по зарплате в самой "Барселоне".

После новости об уходе нападающего в стане каталонцев разразился скандал. Сначала СМИ начали публиковать информацию о том, что клуб хочет покинуть новоприбывший форвард Серхио Агуэро, которому обещали, что он будет играть с Месси в одной команде.

Затем руководство "блаугранас" раскритиковал защитник Жерар Пике, который заявил, что действия боссов клуба привели к тому, что звездный аргентинец был вынужден уйти из команды.

Отметим, что в "ПСЖ" Месси будет выступать под 30-м номером на футболке.