"Радий почати нову главу": "ПСЖ" презентував Ліонеля Мессі (відео)

Аргентинець поділився першими емоціями після підписання контракту з парижанами.

"ПСЖ" офіційно оголосив, що екснападник "Барселони" Ліонель Мессі підписав дворічний контракт із клубом.

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Аргентинський футболіст приєднався до команди на правах вільного агента після провалу своїх переговорів про нову угоду з каталонцями.

Після трансферу в новий клуб Мессі дав перший коментар, поділившись емоціями від прибуття в новий колектив.

"Я радий почати нову главу своєї кар'єри в "Парі Сен-Жермен". Амбіції "ПСЖ" повністю відповідають моїм. Я знаю, який тут талановитий колектив і тренерський штаб.

Я сповнений рішучості допомогти створити щось особливе для клубу й уболівальників, і я з нетерпінням чекаю можливості вийти на поле Парк-де-Пренс", — заявив Мессі.

Відомо, що шестиразовий володар "Золотого м'яча" не хотів покидати "Барселону" в це трансферне вікно, про що він заявив на прощальній пресконференції. Як повідомлялося раніше, "Барселона" і Мессі були налаштовані підписати нову угоду, домовившись про всі деталі, але угода не відбулася через норми керівництва Ла Ліги і великі витрати на зарплату власне в "Барселоні".

Після новини про відхід нападника в розташуванні каталонців вибухнув скандал. Спочатку ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що клуб хоче покинути новоприбулий форвард Серхіо Агуеро, якому обіцяли, що він буде грати з Мессі в одній команді.

Потім керівництво "блаугранас" розкритикував захисник Жерар Піке, який заявив, що дії босів клубу призвели до того, що зірковий аргентинець був змушений піти з команди.

Зазначимо, що в "ПСЖ" Мессі виступатиме під 30-м номером на футболці.