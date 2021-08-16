"Это была необходимость": президент "Барселоны" рассказал, почему ушел Месси

Президент каталонцев прокомментировал дальнейший путь команды без аргентинца.

Жоан Лапорта считает, что эти длительные отношения были одной из самых красивых историй любви, которые пережила "Барселона", но в итоге ситуация ухудшилась.

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По словам президента, в "Барселоне" убеждены, что приняли то решение, которое нужно было принять. Ситуация с Месси печальна, но это было необходимо. Потому что клуб превыше всего, и было бы поставлено все под угрозу.

Также функционер отметил, что на презентации в "ПСЖ" Месси выглядел счастливым, и что чувства президента были противоречивы. Лапорта также отметил, что желает Месси всего наилучшего, но не очень приятно, что он ушел к конкуренту.

Напомним, после провала переговоров между аргентинцем и клубом из-за правил Ла Лиги и больших финансовых проблем "блаугранас", звездный футболист подписал с парижанами контракт на два года, взял себе 30-й номер на футболке. В стане вице-чемпиона Франции Месси будет зарабатывать около 40 миллионов евро в год. К слову, именно такую сумму, по информации СМИ, "Барселона" все еще должна своему бывшему игроку.

Отметим, что каталонцы уже учатся жить без Лионеля. Ранее изображение нападающего было убрано с фасадной части стадиона Камп Ноу.

"Блаугранас" уже провели первую официальную игру в новом сезоне без Месси, и вполне удачно. На домашнем стадионе в рамках первого тура чемпионата Испании был побежден "Реал Сосьедад" со счетом 4:2.

В свою очередь, как сообщают СМИ, аргентинец сможет дебютировать за "ПСЖ" лишь в конце августа.