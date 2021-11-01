Мессі хоче повернутися і допомогти Барселоні

Легенда "Барселони" та збірної Аргентини сподівається повернутися на "Камп Ноу", незважаючи на те, що нещодавно перейшов з іспанського клубу у французький "ПСЖ".

Ліонель Мессі, який захищає з нинішнього сезону кольори французького "Парі Сен-Жермен", заявив, що хотів би працювати технічним секретарем у "Барселоні" після завершення ігрової кар'єри. Про це повідомляє Goal.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Аргентинець провів 21 рік у каталонському клубі, де перетворився на одного з найкращих гравців в історії. А деякі, серед них уругвайський футболіст Альваро Рекоба і тренер збірної Аргентини Скалоні, вважають Мессі не просто "одним з", а найкращим футболістом в історії цієї гри. Минулого літа 34-річному Мессі довелося залишити "Барселону" через те, що керівництво не змогло переукласти з ним контракт.

Однак футболіст, зараз пов'язаний контрактом із "ПСЖ", не покидає надій повернутися до Барселони після того, як повісить бутси на цвях.

В інтерв'ю журналістам він зазначив, що "завжди казав, що хотів би допомогти клубу".

"У майбутньому я хочу працювати технічним секретарем, не знаю в "Барселоні" чи в якомусь іншому клубі", — каже Мессі, наголошуючи, що за можливості хотів би допомогти "Барсі" розвиватися і залишатися серед найсильніших.

Зараз у Мессі на руках дворічний контракт із парижанами, із можливістю продовження ще на рік.

Насамперед аргентинець заявляв, що хотів би завершити ігрову кар'єру в рідному "Ньюеллс Олд Бойз" з аргентинського Росаріо.

Раніше Фокус повідомляв, що Мессі не зміг залишитись у "Барселоні", оскільки в клубу на нього не вистачило грошей. Президент "Барселони" Жоан Лапорта розповів, чому клуб не зміг продовжити контракт з аргентинським нападником-плеймейкером Ліонелем Мессі, який у статусі вільного агента перейшов цього літа в "ПСЖ".