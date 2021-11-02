"Барселона" в кризисе. У "Динамо" есть уникальный шанс побороться за евровесну

Во вторник вечером на НСК "Олимпийский" чемпион Украины принимает именитого соперника, который переживает самый глубокий кризис за последние 18 лет.

Во вторник, 2 ноября, в Киеве состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" и "Барселоной".

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Несмотря на результат первой встречи команд в Барселоне (1:0), киевляне сохраняют шансы взять очки в матче против мирового гранда. Каталонский клуб переживает острый кризис, вследствие которого команду летом покинул многолетний лидер Лионель Месси, а на прошлой неделе был отправлен в отставку главный тренер Рональд Куман. Что происходит с "Барселоной" и есть ли шансы у "Динамо" создать сенсацию и зацепиться за возможность продолжить борьбу в еврокубках весной.

Что происходит с "Барселоной"?

[ + – ] Кун Агуэро и Ансу Фати — лидеры сегодняшней Барселоны Фото: ФК Барселона

Для каталонского клуба кризис — дело не новое. В 90-х после череды побед под руководством Йохана Кройффа, командный механизм сломался. В 1994 году "гранатово-синие" были разгромлены "Миланом" в финале Лиги чемпионов (0:4) и с этого момента все пошло наперекосяк. В 1996 году Кройфф покинул пост главного тренера, после провалов в сезонах 1994/1995 (4 место в чемпионате) и 1995/1996 (3 место). Звездная команда перестала давать результат. После "Летучего голландца" в "Барсу" пришел сэр Бобби Робсон и выиграл все внутренние трофеи, а еще привез знаменитого бразильца Роналдо, который, как и сам английский специалист, уехал через год, в команду пришел Луи ван Гал и ситуация постепенно стабилизировалась.

Следующий кризис грянул в период 2000 — 2003 годов, он завершился отставкой президента Жоана Гаспара. Клуб впал в черную полосу и завершилась она с приходом Жоана Лапорты. После этого "Барселона" пригласила Франка Райкарда и дела пошли вверх. "Барселона" вернула себе статус топ-клуба, выиграла Лигу чемпионов и поправила финансовое здоровье. С тех пор менялись президенты, тренеры и игроки.

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Но все усугубилось с началом пандемии коронавируса — клуб уже начал реконструкцию "Камп Ноу" и влез в долги. Президент Жозеп Бартомеу покинул занимаемый пост и к руководству вернулся Жоан Лапорта. С "Барселоной" судится бывший тренер Кике Сетьен, из-за финансового фейр-плей клуб покинул Лионель Месси. Все это негативно сказалось на спортивной составляющей — в текущем сезоне "гранатово-синие" не блещут, разгромно проиграли "Баварии" и "Бенфике" в групповом этапе Лиги чемпионов и идут только на 9-й позиции в чемпионате. В связи с неудовлетворительными результатами был отправлен в отставку главный тренер Рональд Куман.

Известный футбольный менеджер Дмитрий Селюк, проживающий в Барселоне, поделился с Фокусом мнением относительно происходящего в клубе.

"Дело в том, что у "Барселоны" сейчас переходный период. Новое руководство, новые футболисты, плюс уход такого знакового человека, как Лионель Месси, нарушает всю структуру игры. Раньше весь футбол шел через него, а сейчас перестраивать сложно.

У клуба большие долги, которые обострились в связи с пандемией. Мы видим, что большинство футболистов подписываются бесплатно, на правах свободного агента. Сейчас руководство пытается разрулить сложившуюся ситуацию", — рассказал Фокусу Дмитрий Селюк.

Отставка Кумана и шансы "Динамо"

[ + – ] Рональд Куман покинул "Барселону" и требует 12 миллионов евро Фото: Marca

Если в первом матче "Барселона" — "Динамо" действиями каталонцев со скамейке руководил Рональд Куман, то на игру в Киеве "Барселону" выведет Серхи Бархуан, который исполняет обязанности главного тренера, пока руководство клуба ищет постоянный вариант, точнее, договаривается со своим бывшим игроком Хави.

Но по мнению экспертов, смена главного тренера вряд ли улучшит результаты команды прямо сейчас, однако, поможет улучшить моральное состояние игроков.

"Куман — очень хороший тренер, просто такую ситуацию, в которой он оказался, врагу не пожелаешь. То, что договариваются с Хави, может означать, что будет какой-то период под перестройку команды, а поскольку он свой, каталонец, то уйдет это психологическое давление", — рассказал Фокусу Дмитрий Селюк.

В матче "Динамо" — "Барселона" букмекеры видят фаворитом гостей — 1.61 на победу "блаугранас". На ничью принимаются ставки с коэффициентом 4.20, а на победу киевлян — 5.60. "Динамо" могут помочь трибуны родного стадиона, поскольку, несмотря на карантинные ограничения, для болельщиков с негативным ПЛР-тестом или сертификатом о вакцинации двери стадиона будут открыты. Максимальная квота зрителей — 34 000.

Спортивный менеджер Дмитрий Селюк уверен, что у "Динамо" хорошие шансы взять очки в предстоящем матче.

[ + – ] Дмитрий Селюк считает, что "Динамо" способно взять очки в матче с "Барселоной" Фото: dynamo.kiev.ua

"Для "Барселоны", в связи со сложившейся финансовой ситуацией, будет бороться за победу в каждом матче. Эти очки могут принести клубу определенные доходы, не говоря уже о выходе в 1/8. Если раньше они, мягко говоря, одной левой ногой Месси заходили в 1/8 и никто не сомневался в этом, то сейчас им надо попотеть. "Барселона" выглядит не очень, а у "Динамо" есть шансы взять очки в этом матче. Это реальные шансы", — сказал Фокусу Дмитрий Селюк.

"Динамо" — "Барселона": где смотреть матч?

Матч группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" — "Барселона" начнется в 22:00 по киевскому времени. Смотреть прямую трансляцию матча "Динамо" — "Барселона" можно на онлайн-сервисе Megogo или в приложении Volia TV.