"Барселона" в кризі. "Динамо" має унікальний шанс поборотися за євровесну

У вівторок увечері на НСК "Олімпійський" чемпіон України приймає іменитого суперника, який переживає найглибшу кризу за останні 18 років.

У вівторок, 2 листопада, у Києві відбудеться матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між "Динамо" та "Барселоною".

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Незважаючи на результат першої зустрічі команд у Барселоні (1:0), кияни зберігають шанси взяти очки в матчі проти світового гранду. Каталонський клуб переживає гостру кризу, внаслідок якої команду влітку залишив багаторічний лідер Ліонель Мессі, а минулого тижня відправили у відставку головного тренера Рональда Кумана. Що відбувається з "Барселоною" та чи є шанси "Динамо" створити сенсацію і зачепитися за можливість продовжити боротьбу в єврокубках навесні.

Що відбувається з "Барселоною"?

[ + – ] Кун Агуеро й Ансу Фаті — лідери сьогоднішньої Барселони Фото: ФК Барселона

Для каталонського клубу криза – справа не нова. У 90-х після низки перемог під керівництвом Йогана Кройфа, командний механізм зламався. 1994 року "гранатово-сині" були розгромлені "Міланом" у фіналі Ліги чемпіонів (0:4), і з цього моменту все пішло наперекіс. У 1996 році Кройфф залишив посаду головного тренера, після провалів у сезонах 1994/1995 (4 місце в чемпіонаті) та 1995/1996 (3 місце). Зіркова команда припинила давати результат. Після "Летючого голландця" в "Барсу" прийшов сер Боббі Робсон і виграв усі внутрішні трофеї, а ще привіз знаменитого бразильця Роналдо, який, як і сам англійський фахівець, поїхав за рік, до команди прийшов Луї ван Гал, і ситуація поступово стабілізувалася.

Наступна криза вибухнула в період 2000-2003 років, вона завершилася відставкою президента Жоана Гаспара. Клуб впав у чорну смугу, і завершилася вона з приходом Жуана Лапорти. Після цього "Барселона" запросила Франка Райкарда, і справи пішли вгору. "Барселона" повернула собі статус топклубу, виграла Лігу чемпіонів і поправила фінансове здоров'я. З того часу мінялися президенти, тренери та гравці.

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Але все посилилося з початком пандемії коронавірусу — клуб уже розпочав реконструкцію "Камп Ноу" та вліз у борги. Президент Жозеп Бартомеу залишив посаду, і до керівництва повернувся Жуан Лапорта. З "Барселоною" позивається колишній тренер Кіке Сетьєн, через фінансовий фейр-плей клуб покинув Ліонель Мессі. Усе це негативно позначилося на спортивній складовій — цього сезону "гранатово-сині" не блищать, розгромно програли "Баварії" та "Бенфіці" в груповому етапі Ліги чемпіонів і йдуть лише на 9-й позиції в чемпіонаті. У зв'язку з незадовільними результатами було відправлено у відставку головного тренера Рональда Кумана.

Відомий футбольний менеджер Дмитро Селюк, який проживає в Барселоні, поділився з Фокусом думкою щодо того, що відбувається в клубі.

"Справа в тому, що в "Барселони" зараз перехідний період. Нове керівництво, нові футболісти плюс відхід такої знакової людини як Ліонель Мессі порушує всю структуру гри. Раніше весь футбол ішов через нього, а зараз перебудовувати складно.

Клуб має великі борги, які загострилися у зв'язку з пандемією. Ми бачимо, що більшість футболістів підписуються безкоштовно на правах вільного агента. Зараз керівництво намагається розрулити ситуацію, що склалася", — розповів Фокусу Дмитро Селюк.

Відставка Кумана та шанси "Динамо"

[ + – ] Рональд Куман залишив "Барселону" та вимагає 12 мільйонів євро Фото: Marca

Якщо в першому матчі "Барселона" — "Динамо" діями каталонців з лави керував Рональд Куман, то на гру в Києві "Барселону" виведе Серхі Бархуан, який виконує обов'язки головного тренера, поки керівництво клубу шукає постійний варіант, точніше, домовляється зі своїм колишнім гравцем Хаві.

Але, на думку експертів, зміна головного тренера навряд чи покращить результати команди прямо зараз, проте допоможе покращити моральний стан гравців.

"Куман — дуже хороший тренер, просто таку ситуацію, в якій він опинився, ворогові не побажаєш. Те, що домовляються з Хаві, може означати, що буде якийсь період під розбудову команди, а оскільки він свій, каталонець, то піде цей психологічний тиск", — розповів Фокусу Дмитро Селюк.

У матчі "Динамо" — "Барселона" букмекери бачать фаворитом гостей — 1.61 на перемогу "блаугранас". На нічию приймаються ставки з коефіцієнтом 4:20, а на перемогу киян — 5:60. "Динамо" можуть допомогти трибуни рідного стадіону, оскільки попри карантинні обмеження для вболівальників із негативним ПЛР-тестом або сертифікатом про вакцинацію дверей стадіону будуть відчинені. Максимальна квота глядачів – 34 000.

Спортивний менеджер Дмитро Селюк упевнений, що "Динамо" має хороші шанси взяти очки в майбутньому матчі.

[ + – ] Дмитро Селюк вважає, що "Динамо" здатне взяти очки в матчі з "Барселоною" Фото: dynamo.kiev.ua

"Для "Барселони", у зв'язку з фінансовою ситуацією, що буде, боротиметься за перемогу в кожному матчі. Ці очки можуть принести клубу певні доходи, не кажучи вже про вихід у 1/8. Якщо раніше вони, м'яко кажучи, однією лівою ногою Мессі заходили в 1/8 і ніхто не сумнівався в цьому, то зараз їм треба попітніти. "Барселона" має не дуже хороший вигляд, а "Динамо" має шанси взяти очки в цьому матчі. Це реальні шанси", — сказав Фокусу Дмитро Селюк.

"Динамо" — "Барселона": де дивитися матч?

Матч групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" — "Барселона" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися пряму трансляцію матчу "Динамо" — "Барселона" можна на онлайн-сервісі Megogo або в додатку Volia TV.