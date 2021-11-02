Проблемы с сердцем Серхио Агуэро могут поставить крест на спортивной карьере

Футболиста до сих пор не выписали из больницы.

Руководство "Барселоны" сообщило, что из-за проблем с сердцем аргентинский нападающий команды Серхио Агуэро будет находиться вне игры по меньшей мере ближайшие 3 месяца. Об этом сообщает Marca.

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Агуэро прошел медобследование. Дальнейшая методика лечения будет зависеть от темпов восстановления.

Напомним, что в недавнем матче Ла-Лиги против "Алавеса" 33-летнего нападающего пришлось менять еще в конце первого тайма. Он почувствовал дискомфорт в груди и затруднение дыхания, в дальнейшем Агуэро несколько дней находился в больнице под наблюдением врачей.

Аргентинец поблагодарил болельщиков "Барселоны" за поддержку. "Чувствую себя хорошо, в хорошем расположении духа, — написал он в соцсетях. — Спасибо всем за теплые слова поддержки, которые уже сделали мое сердце сильнее".

Его поддержали многие коллеги-футболисты, бывшие и нынешние партнеры по команде.

Сейчас здоровью Агуэро не угрожает непосредственная опасность, однако сложно спрогнозировать, чем этот инцидент обернется для его спортивного будущего.

Испанская газета Marca приводит в сравнение случай Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча недавнего Чемпионата Европы. Конечно, Эриксен в более сложном положении, отмечают авторы публикации, поскольку теперь он вынужден жить с кардиостимулятором, из-за которого футболист не смог продолжить выступления в итальянской Серии А. Правила, существующие в Итальянском чемпионате, запрещают играть с подобными вживленными устройствами.

Лечащий врач Агуэро аргентинский кардиолог Норберто Дебаг объяснил, что означает сердечная аритмия для спортсмена.

По словам врача, аритмию можно исследовать в течение суток, и уже поставить диагноз за это время. Однако все зависит от разновидности заболевания. "Желудочковые аритмии — самые сложными, т.к. повреждается структура сердца, а вот с предсердными аритмиями проще — они поддаются лечению с помощью лекарств", — объясняет Дебаг.

Пока еще слишком рано делать предположения относительно того, что, возожно, проблемы с сердцем заставят Серхио Агуэро досрочно завершить спортивную карьеру, ведь пока не ясно, какой именно тип аритмии у футболиста. Но все же это не исключено, особенно учитывая то обстоятельство, что футболиста до сих пор не выписали из больницы.

Ранее Фокус сообщал, что Месси намерен вернуться и помочь "Барселоне". Бывший футболист "блауграна" надеется вернуться на "Камп Ноу", хотя совсем недавно сменил Испанский чемпионат на Лигу-1, в которой защищает цвета французского "ПСЖ".